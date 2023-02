A listavezető otthonába, Bajára látogatott a nagyatádi csapat a sakk NB II. újabb fordulójában. Az egyesület harmincéves fennállása alatt eddig mindössze egy alkalommal fordult elő, hogy a csapat összeállítását a mérkőzés reggelén kellett módosítani. A csapatvezető már általában négy-öt nappal a mérkőzés kezdete előtt csapatot szokott hirdetni, most azonban már úton voltak, amikor Kőnig Balázs jelentkezett, hogy az influenza reggelre ágynak döntötte. Hirtelenjében még az utazást is át kellett szervezni, hogy ne kelljen játék nélkül feladni egyetlen játszmát sem.

A kellemetlen közjáték rá is nyomta a bélyegét a mérkőzésre, amúgy is tartalékosan tudtak csak elindulni, ugyanis az első hat tábláról három ponterős játékos hiányzott. A hazai csapat sem igazán akart kockáztatni, így a mérkőzésen nagyon sok döntetlen született. A vezetést is a bajai csapat szerezte meg, és a harmadik órában már két ponttal is vezetett. Az utolsó két játszma befejezése előtt már 6–4 volt az eredmény. Itt előbb egy hullámzó partiban Szijártó András mentette döntetlenre a játszmát, majd egy ötórás küzdelemben, szinte az utolsó másodpercek felhasználásával, Molnár Aurél jr. szerezte meg a nagyatádiak egyetlen győzelmét és állította be a végeredményt.

A szoros eredmény előre borítékolható volt, és ezzel az összeállítással sokkal jobb eredményre a nagyatádiak részéről nem is lehetett számítani. A többi mérkőzésen is születtek meglepő eredmények, nagy arányban veszített Marcali, és kikapott a tavalyi bajnok decsi együttes is.

Baja–Nagyatád 6,5–5,5

A nagyatádi győztes: Molnár Aurél jr. (4. tábla). Döntetlent játszottak: Vrban Mladen (1. tábla), Máthé Gáspár (2. tábla), Horváth Attila (3. tábla), Szijártó András (5. tábla), Ferencz Miklós (6. tábla), Gyugyi Péter (7. tábla), Kondákor Márk (8. tábla), Mihalecz Attila (10. tábla), Kiss Attila (11. tábla).

További eredmények: Decs–Fehérvár SE 5,5–6,5; Kaposvár–Dunaújváros 6–6; Marcali–Szentlőrinc 2,5–9,5; Komló–Kármin Pécs 8,5–3,5.

A bajnokság állása a 4. forduló után: 1. Szentlőrinc 31 pont; 2. Baja 30,5 pont; 3. Decs 28,5 pont; 4. Nagyatád 26 pont; 5. Fehérvár SE 24,5 pont; 6. Kármin Pécs 21,5 pont; 7. Dunaújváros 21,5 pont; 8. Komló II. 20 pont; 9. Kaposvár 19 pont; 10. Marcali 18 pont.