A Magyar Kupa korábbi fordulóiból a Fejér B. Á. L.-Veszprém, a Csurgói KK, a Dabas KC, a HSA NEKA, a Mol-Tatabánya KC és a HE–DO B. Braun Gyöngyös jutott a negyeddöntőbe, de a sorozat ezen szakaszában az előző évi NB I.-es bajnokság első két helyezettje, az OTP Bank-Pick Szeged és a Telekom Veszprém is.

A Csurgói KK ellenfele a nyolcaddöntőben a Szigetszentmiklós KSK együttese volt. Akkor több nehézség is akadályozta a somogyiakat a felkészülésben, kisebb sérülések és betegségek is közbejöttek, illetve a svéd–lengyel közös rendezésű világbajnokságon szerepelt Grega Krecic sem készült a gárdával. A fél­idő végén csupán egy góllal vezettek a csurgóiak, a folytatásban is fej fej mellett haladtak a csapatok, a várakozásnak megfelelően kiegyenlített volt a játék. Azonban a játékrész közepén megindultak a vendégek, s a négypontos előnyük után már nem engedték ki a kezükből ezt a mérkőzést, így 33–36-ra ők jutottak be a negyeddöntőbe. A somogyiak legponterősebb játékosa Mitar Markez volt tizenegy találattal.

A HSA NEKA a CYEB Budakalász vendége volt a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Az első harminc perc után negyvenhét százalékos kapusteljesítmény és 14–8-as boglári vezetés tudatában mehettek pihenőre a balatoniak. Már a mérkőzés tizedik percében időt kellett kérnie a hazaiak edzőjének. Palasics Kristóf extra teljesítményt nyújtott a kapuban a folytatásban is, végül Temesvári Gábor zárta le az összecsapást, s 26–25-ös sikerrel, története során először jutott be a legjobb nyolc csapat közé a HSA NEKA együttese. A bogláriak legeredményesebbje Krakovszki Bence lett hat találattal.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Amennyiben a rendes játékidőben nem születik döntés, a vendégcsapat jut tovább. A forduló hivatalos játéknapja március tizenhatodika, a négyes döntőt pedig április 8-án és 9-én rendezik.