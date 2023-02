– A két egyesület úgy talált egymásra, hogy a törökbálinti arénakupán az U7-es és az U9-es korosztállyal vettünk részt, a tornán pedig volt több játékosmegfigyelő is – kezdte Horváth Ádám, a Kaposvári Lobogó FFC vezetője. – Az MTK játékosmegfigyelője a rendezvény végén keresett meg, hogy tetszik neki egy nálunk játszó kisgyerek, jól mozog a pályán. Kérdezte, hogy lenne-e arra lehetőség, hogy az MTK az ottani közegben kipróbálná egy edzés keretében azt, hogy a fiatal ott milyen teljesítményt nyújt. Ez a próbatréning megtörtént és az ottani szakemberek elismerték, benne van a tehetség, így próbálja meg az edzéseiket, tornáikat látogatni minél többször. A partneregyesületi megállapodás azért született meg, mert a törökbálinti torna alapján tetszett az akadémiának a csapataink teljesítménye és a nálunk folyó munka, hiszen számos olyan együttest vertek meg, akik már partneregyesületei az MTK-nak. Így, hogy a munkánk még eredményesebb legyen, illetve a játékosok, akiket már kiválasztottak, de még nem igazolják át őket, azok is hasonló képzést kapjanak nálunk, mint fent Budapesten.

Az MTK korosztályos edzései zárt kapusak, így Horváth Ádámék nem ismerik, hogy az ottani szakemberek milyen szempontokat vesznek figyelembe a kiválasztás során. Viszonylag alacsony létszámú csoportokkal foglalkoznak az akadémián, egy korosztállyal pedig minimum három-négy edző dolgozik. A top 10-es utánpótláscsapatok között a harmadik-negyedik helyen állnak.

– Több korosztályom több játékosát is meg fogják nézni – emelte ki Horváth Ádám. – Nagyon jó véleménnyel voltak a kiválasztott fiatalunkra, és azt mondták, teljes mértékben megfelel az ottani elvárásoknak, úgyhogy érdemes lesz elkezdeni velük a munkát. Egy-egy korosztállyal ötven tornán vesznek részt évente, és ebben rengeteg a külföldi megméretés is. A vezető kijelentette, hogy olyan tornára nem is mennek, ahol tudják, hogy esélyesek és megnyerhetik, mert fejlődés szempontjából az nem jó. Látszik, hogy mennyire profi a munka a gyerekekkel.

– Nálunk ötéves kortól van az óvodásfoci és egészen tizenhat éves korig foglalkoztatjuk a fiatalokat – mondta. – Tizennégy éves korig azok a tehetségek, akik nemcsak az egyesületünkben futballoznak, hanem megkeresnek engem, hogy szeretnék egy próbajáték keretében megméretni magukat az akadémián, akkor ebben tudok segíteni. Szervezett keretek között felutaztatjuk a gyereket, megnézik az ottaniak és eldöntik, hogy a munkát és a ritmust fel tudta-e venni. Ha azt mondják, igen, vele érdemes a továbbiakban dolgozni, akkor egyenes út vezet az MTK előakadémiájához. Ezért is van ez a szerződés, s ez most adott lesz mindenkinek, aki ideigazol hozzánk vagy felkutatjuk itt a vármegyében, akiről tudjuk, hogy kiemelkedő a munkája a korosztályában.

– Előrelépésnek tartom ezt a megállapodást, egy ilyen szerződés rengeteg előnnyel jár, szakmailag is előrelépést tud nyújtani – fogalmazott Horváth Ádám. – Olyan anyagokat adnak nekünk, amik eddig nem álltak a rendelkezésünkre, ezek korosztályra és egyéni képzésekre vannak bontva. Sok-sok lehetőséget adtak és olyan kapukat nyitottak ki, amik eddig zárva voltak, olyan kapcsolatrendszerünk van, hogy bármely olyan tornára el tudunk jutni, ahova eddig nem biztos, hogy sikerült volna. Rengeteg pozitív dolog van, ami miatt a szerződés nekünk előny, például, hogy egy ilyen akadémia keresett meg minket.