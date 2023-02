Nagyszerű őszt tudhat maga mögött a HSA NEKA, mely féltávnál a kilencedik helyen áll tizenkét ponttal a Dabassal párban, Sótonyi edző tanítványai a hosszú, negyvennyolc napos szünet után remélhetőleg ott folytatják, ahol decemberben abbahagyták. Az első idei tétmérkőzésére egy poreci edzőtáborral, illetve egy tatabányai edzőmeccsel hangoltak. Horvátországban egy nemzetközi tornán vettek részt, amit bronzérmesként zártak, legutóbb Tatabányán kilencgólos (32–23) vereséget szenvedtek. Nehéz megmondani mi várható tőlük az évnyitón, Temesvári és Karai formájával biztosan nem lesz gond, hisz utóbbiak kilencet vállaltak bányászvárosban.



A két klub őszi bajnokiját az akadémisták otthon öttel nyerték (28–23) köszönhetően a remek első félidei teljesítményüknek (15–8). Most azonban nehezebb dolguk lesz, mert ebben a szezonban még nem nyert egy csapat sem az Omszk parkban! A bajnokságban a Fradinak és a Sport36–Komlónak sikerült egy–egy döntetlent megcsípnie, a Fejér-B.Á.L. Veszprém, Budai Farkasok-Rév Group, Balatonfüredi KSE, HE-DO B. Braun Gyöngyös négyes viszont kikapott a Budakalászi Sportcsarnokban! Csoknyai István vezetőedző tanítványai itthon készültek a téli szünetben, januárban két hazai Liga Kupa-találkozón is pályára léptek és a Budai Farkasokkal (31–26) és a Fejér-B.Á.L. Veszprémmel (26–25) szemben egyaránt jobbnak bizonyultak, így veretetlenül jutottak csoportjukból a negyeddöntőbe. Ezen az utóbbi találkozón Váczi kapus tizenhat védéssel zárt, Varjú pedig öt lövésből öt gólt szerzett, amivel kiemelkedtek a társak közül. Ezt a sorozatot legutóbb veretlenül nyerték, hasonló a céljuk idén is.



Érdekesség, hogy a legutóbb is a Budakalásszal hozta össze a sors(olás) a balatoniakat, akkor egyetlen találattal (24–25) nyerni tudtak az előbbiek, ám hozzá kell tenni Sótonyi László nyolc (!) junior válogatott játékosát is pihentette, így talán nem túlzás kijelenteni, hogy már a kezdés előtt eldőlt a párharc. A folytatásban aztán a kalásziak előbb az alacsonyabb osztályú PLER–Budapest, majd az élvonaltól abban a bajnoki szezonban búcsúzó SBS–Eger hazai legyőzésével a négyes döntőben találták magukat! Utólag belegondolva, akár a NEKA is játszhatta volna az elődöntőt a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen a legjobb négy között... A mostani kiírásban a bogláriak az Agrofeed ETO-UNI Győrt, ellenfelük pedig a BFKA–Veszprémet búcsúztatva találták magukat egymással szemben, a legjobb nyolcban már ott van a két nagyágyú, az OTP Bank-Pick Szeged és a Telekom Veszprém, mellettük a Dabas KC, a Csurgói KK és a Fejér-B.Á.L. Veszprém, hozzájuk csatlakozhatnak Temesváriék, illetve a MOL Tatabánya KC – FTC és a Balatonfüredi KSE – HE-DO B. Braun Gyöngyös párharc győztesei.