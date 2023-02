Nem számolgatunk, a visszavágón is nyerni akarunk! – jelentette ki határozottan Víg Attila, a Fino-Kaposvár sportigazgatója a barcikai visszavágó előtt. Neki volt igaza...

Az első játszmában a házigazdák kezdtek jobban, majd amikor Iván Bence került a nyitó helyre, az egy pontos hátrányból villámgyorsan öt pontos előny lett. Bögöly Gábor és Baróti Árpád is szorgosan termelte a pontokat, a két kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes és Lescay Favier Tomas Alejandro pedig méltó társuk volt. Ha jól számoltam, csak a nyitó játszmában öt méretes takarót osztott ki Lescay, miközben a vendég Fino előnye a szett végére kilenc pontnyira hízott.

A második felvonásban sokáig úgy tűnt, hogy a kaposváriak eldöntik a visszavágó és egyben a tovább jutás kérdését. Hiába vezettünk azonban már 20–17-re; a magukra találó házigazda barcikaiak – elsősorban Blázsovics Péter, aztán a külföldi légiós Moraes Rodrigo, illetve a Csoma Krisztián Ádámot felváltó Szabó Dávid révén – innentől kezdve már csak két pontot engedett át ellenfelének.

A harmadik felvonásban a vendég somogyiak gyűjtötték be az első pontot, mégis a venezuelai Paez Dias Carlo Julio vezényelte Vegyész jutott tetemes előnyhöz (8–1). A kaposvári társaságot dicséri, hogy ekkor sem adták fel. Utolsó erőtartalékaikat mozgósítva a játszma hajrájában befogták ellenfelüket, majd Baróti Árpád jó megoldásai – na meg nyitásai – után már a döntőbe jutást ünnepelhették. A cseh karmester, Lubos Bartunek most is jól fogta össze a társaságot, s a cs.k., amúgy liberóként játszó Bozóki Bence is nagyszerűen játszott.

A negyedik, utolsó felvonás már csak amolyan hab volt a tortán. A mihez tartás végett azért ebben a szettben is végig a Fino-Kaposvár irányította a játékot, miközben Tóth Kristóf, Kalmár Ákos, Hubicska Patrik és az amerikai Donisthorpe Colin Randel is lehetőséget kapott.

Még az 1991/1992-es szezonban jutott be először a Magyar Kupa fináléjába a Fino-Kaposvár (pontosabban annak elődje), s ennek örömére mindjárt el is hódították a bajnoki címmel együtt. Jubileumhoz érkeztünk: idén 25. alkalommal vívhatunk döntőt a kupáért. Korábban 18 alkalommal hódítottuk el a győztesnek járó díszes trófeát; hatszor voltunk másodikak, s ugyancsak hatszor bronzérmesek.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Fino-Kaposvár 1–3 (–16, 22, –23, –19)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 400 néző. Vezette: Tillmann, Árpás.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Páez (2), Blázsovics (13), Juhász P. (5), Csoma (7), Reffatti (8), Moraes (8). Csere: Kiss M. (liberó), Budai B. (liberó), Szabó D. (12), Péter B. (2), Péter M. (3), Tarabus (3), Warzywoda (–). Vezetőedző: Toronyai Miklós. Edző: Dudás András.

Fino-Kaposvár: Bartunek (1), Quevedo (19), Iván B. (6), Baróti (12), Bögöly (14), Lescay (13). Csere: Bozóki (liberó), Tóth K. (–), Hubicska (–), Kalmár Á. (3), Donisthorpe (1). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–5, 10–9, 10–15, 13–20, 14–24, 16–25 (23 perc).

2. játszma: 5–3, 6–8, 9–10, 14–15, 17–20, 21–21, 24–21, 25–22 (26 perc).

3. játszma: 0–1, 8–1, 10–4, 15–8, 15–12, 20–16, 21–20, 23–25 (29 perc).

4. játszma: 2–5, 4–10, 9–15, 15–20, 18–24, 19–25 (22 perc).