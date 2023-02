Nem sok kézilabdázónak adatik meg, hogy tízezer néző előtt játsszon, még a Westfallenhalle sem látott ilyen tömeget! A csúcs a dortmundiak Ljubljana elleni EHF kupa döntője volt 8700 szurkolóval 1997-ben. Nyertek ugyan néggyel (30-26), ám a serleget nem tudták elhódítani, miután idegenben nyolcgólos vereséget szenvedtek (18-26). Most ezt számot jelentősen túlszárnyalják, a klub honlapja legalábbis pénteken arról írt, hogy elkelt tízezer jegy és közel a teltház, ami valamivel több, mint tizenegyezer nézőt jelent. Hogy ennyi érdeklődőt sikerült becsábítaniuk, az annak köszönhető, hogy Debreczeni-Klivinyiék vendégjátéka után a dortmundiak Bajnokok Ligájában is érdekelt futballcsapata a Hertha BSC fogadja bajnokin a szomszédos Signal Iduna Parkban, ahol a legutóbb, a Freiburg ellen 81 000 néző foglalt helyet és ez a szám most sem lesz kevesebb. Az Európa Liga találkozó amolyan felvezetője az előbbinek, a szervezők ennek megfelelőn ismert volt labdarúgókkal népszerűsítik a siófoki vendégjátékot és lesznek olyan fiatalok a klub részéről, akik a játék legfontosabb szabályaival is megismertetik a nézőket! Erre szükség lesz, hisz a legutóbbi Európa Liga meccsükre, a francia Besancon ellenire mindössze hatszázötvenen voltak kíváncsiak. Igaz, azt a Westpress Arénában játszották, ám oda is befértek volna kétezerhatszázan, vagyis a tízezer néző nagy része nem jár kézilabda meccsre. - Biztosan libabőrös leszek – mondta a hazaiak hálóőre Yara ten Holte. - Játszottam már pár ezer szurkoló előtt, ám ez valami nagyon különleges.

A kapus beszélt arról is, hogy biztosan „ideges” lesz a bemelegítés alatt, ám a folytatásban csak a játékra fog koncentrálni. Ez a balatoniakra is igaz kell legyen, remélhetőleg sikerül függetleníteni magukat a külső körülményektől és hozni tudják azt a nívót védekezésben, ami eddig jellemezte őket! A fekete-sárgák mindössze négyszer kaptak ki a szezonban, egyszer Siófokon, ahol huszonnégy gólon tartották őket Rajcicék. Hasonlóra csak a Bietigheim volt képes ellenük, pedig a dortmundiak már huszonnégy meccset lejátszottak! A Európa Liga csoportkörében öt forduló után a Siófok KC kapta a legkevesebb gólt (123) a versenyben lévő tizenhat klub közül. Felszabadultan játszhatnak, hisz a továbbjutás megvan, „csak” a csoportelsőség a tét. Ez utóbbinak azért van jelentősége, mert aki másodikként zár, az a dán Ikasttal találkozik a kieséses szakaszban, mely sokak szerint a legesélyesebb a végső sikerre. A dán bajnokság jelenlegi harmadikja kétségkívül tele van kiváló játékosakkal, mint Ryke a kapuban, a mezőnyben Brandt, Bakkerud, Friis, Skogrand, ám bizonyára ők is izgulnak, mert vélhetően nem szívesen játszanának a balatoniakkal. Az utóbbiak már egy döntetlennel a csoport élén végeznek, ha így lesz, akkor viszont az Ikast mögött végző Nantes, Mosonmagyaróvár páros egyikével találkoznak. Nem mindegy…

- Nagyszerű hangulat lesz az már a játékosokon múlik, hogy ez miként inspirálja őket – mondta a Henk Groener a hazaiak trénere, aki hozzátette: lesznek, akiket ez lenyűgöz, senki nem tudja milyen ez, amíg első alkalommal át nem éli. - Abban biztos vagyok azonban, hogy fel fogja őket tüzelni, mindent bele fognak adni, küzdeni fognak, míg el nem esnek.

A tréner minden játékosára számíthat, Harma van Krej három hónapos kihagyás után térhet vissza. Úgy tűnik jó formában vannak a sárga-feketék, akik ötmeccses győzelmi szériában vannak.