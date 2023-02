A térdműtét után lábadozó Hajduk Attila Dominik és a szintén operáción átesett Kárpáti Levente sem léphetett pályára Szeged otthonában az NB I./A-csoportos fiú U20-as bajnokság 19. fordulójában.

Fehérvári Csegő két triplájával, valamint Szőke Bálint és Halmai Dániel egy-egy duplájával hamar tízpontos, egészen pontosan 10–0-ás előnybe kerültek a kaposvári fiatalok. Közel négy perc kellett az első hazai kosárhoz, ám ekkor már tetemes volt a somogyiak fórja. A házigazda ugyan kicsit faragott hátrányából, de ezzel együtt is az történt a pályán, amit a vendégek akartunk. A második negyedben két szép támadást is zsákolással fejezett be Antalics Dániel, aztán Szőke Balázst kiállították a játékvezetőt, miután egymás után két technikait is kapott. Az edző elvesztése sem törte meg a lendületet, s a félidőben 31–55 áll az eredményjelzőn. A második játékrészben tovább mélyült a szakadék a két együttes között, az Szedeák játékosai küzdöttek becsülettel, de nem tudták megnehezíteni Halmai Dánielék dolgát.



A győzelem igazi csapatmunka volt, a védekezés minőségéről sokat elárul, hogy mindössze 67 pontot kaptak idegenben és volt tizenhat(!) szerzett labdájuk, a százkilenc dobott pont és a tizennyolc assziszt pedig önmagáért beszél, ahogy az a tény is, hogy mindenki, aki pályára lépett, eredményes tudott lenni.

Naturtex-SZTE-Szedeák U20–Kometa Kaposvári KK U20 67–109 (15–26, 16–29, 20–29, 16–25)

Szeged, Újszegedi Sportcsarnok. V.: Márkus Gábor, Barabás Dorina Mónika.

Kometa Kaposvári KK: Halmai D. (14), Paár M. (18), Szőke B. (15/9), Fehérvári Cs. (15/9), Antalics D. (12). Csere: Yake M. (1), Pucz Z. (4), Bogdán D. (4), Óliás G. (17/3), Czink L. (7/3), Bellai A. (2). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

A Naturtex-SZTE-Szedeák legjobb dobói: Csornai Cs. (26), Bella Á. (16/6).

Kiállítva: Szőke Balázs a 17. percben.

Kipontozódott: Ónodi T. a 31. percben, Villányi M. a 35. percben.