Megszerezte első hazai győzelmét az Érd a női kézilabda NB I. idei szezonjában, míg az újonc bogláriak egymás után immár tizenegyedik tétmeccsükön maradtak nyeretlenek.

A végső helyezések szempontjából sorsdöntő kiesési rangadót játszott a NEKA Érden, ám a 60 perc fontosságára nem igazán éreztek rá, ugyanis a nyolcadik percben már négygólos hátrányban voltak. A nyitó játékrészben a bajnokság eddigi leggyengébb támadójátékával rukkoltak elő Bohus Beáta tanítványai a hazai pályán nyeretlen, kieső helyen álló Érd otthonában, mellyel természetesen még egyszer sem fordult elő a szezon megelőző 15 tétmérkőzésén, hogy csak nyolc gólt kapott volna egy félidő alatt.

Az első félidei kezdést sikerült fokozni a bogláriaknak egy még gyengébb másodikkal, a szünet utáni első hat percet öt (!) góllal bukták, 7–2 nyerték ezt a szakaszt Simics Judit tanítványai, akik nyolcgólos előnybe kerültek. Öt perccel a vége előtt bejöttek ugyan kettőre az akadémisták, ám két Kopecz- és egy Dávid-Azari-gól lehűtötte a kedélyeket. Az érdi kapuban Hadfi remekül teljesített, 15 védést mutatott be, amennyit még nem a szezonban, ráadásul ötször a kapufa is kisegítette. Mivel Batóéknak volt hét eladott labdájuk és öt technikai hibájuk, nem lehetett más a végeredmény, hiába dobtak a szünet után kétszer annyi gólt, mint előtte. Sztankovics is hozzájárult a vereségükhöz, aki öt lövésből öt góllal zárt, pedig eddig egyetlen bajnoki gólja volt, hasonló „meglepetésember” nem akadt boglári oldalon…

Érd–NEKA 28–24 (11–8)

Érd Áréna, 500 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Érd: Hadfi – Dávid-Azari 8, Gerencsér 1, Ábrahám 1, Kiss D. 1, Kopecz 8(3), Fekete 3. Csere: Horváth-Csapó (kapus), Csiszár-Szekeres, Sztankovics 5, Csáki Zs. 1, Horváth D. Edző: Simics Judit. NEKA: Wéninger – Molnár D., Bató 1, Kellermann 5, Kocsis 3, Varga E. 6(1), Szabó A. 1. Csere:Zaj (kapus), Uhrin 5(2), Ferenczy 2, Horváth P., Szabó L., Kovalcsik 1. Edző: Bohus Beáta.

Kiállítás: 8(2), illetve 8(4) perc. Hétméteres: 3/3(1/1), ill. 4/3(2/1). Keszthelyi Zoltán