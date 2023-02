MEGYEI LABDARÚGÁS A hétvégén négy megye egyes mérkőzést játszanak szombaton, hármat pedig vasárnap.



Szombat – 14 óra:

Marcali–Nagyatád

A tavaszi nyitó fordulóban a marcali együttes 7–1-re kitömte a házigazda Öreglakot, míg a Nagyatád hazai pályán verte két góllal a Csurgót úgy, hogy majd 40 percig emberhátrányban játszott. Képtelenség lenne előre megjósolni az eredményt. Ami biztos, hazai győzelem esetén a két csapat között hat pontra csökkenne a különbség. Nagyatádi diadal esetén viszont 12-vel ellépne a Rinya menti alakulat a Marcalitól.



Szombat – 14 óra:

Toponár–Segesd

A Toponár a tavaszi nyitányon szabadnapos volt, vagyis idén ez lesz az első bajnoki fellépésük. Nyilván szeretnének saját szurkolóik előtt győzelemmel rajtolni. Amúgy ez a találkozó sem tűnik egyértelműnek. Igaz, hogy a Segesd – amely eddig két pontot gyűjtött csak be – hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a Juta ellenében, de kilenc játékossal fejezték be a mérkőzést.



Szombat – 14 óra:

Kadarkút–Tab

A házigazda kadarkútiak – akik az előző fordulóban Somogysárdról hoztak el egy pontot – tűnnek esélyesebbnek.



Szombat – 14 óra:

Somogysárd–Csurgó

A két társaságot csak négy pont választja el egymástól a bajnoki tabellán, vagyis bármilyen eredmény elképzelhető.



Vasárnap – 14 óra:

Balatonkeresztúr

Balatonlelle

A lelleiek az ötödik, a keresztúriak pedig a 10. helyről várhatják a folytatást. Viszont a Balatonkeresztúr játszhat hazai pályán.



Vasárnap – 14 óra:

Kaposfüred–Balatoni Vasas

Nagy és kiélezett csata várható, lévén a két társaság között csupán három pont a különbség. Ha a Füred kihasználja a hazai pálya által kínált lehetőséget, akkor megduplázhatják hárompontos előnyüket. De az is benne van a pakliban, hogy a Balatoni Vasas pontszámban befogja az ellenfelét.



Vasárnap – 14 óra:

Juta–Öreglak

Az erőviszonyok alapján fix 1-esnek tűnik a jutai találkozó.

A Nagybajom csapata szabadnapos lesz.

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság március 4-én és 5-én, a harmadik és a negyedik vonal (Észak és Dél) rá két hétre, 18-án és 19-én rajtol majd.



Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali) 19 gól; 2. Decsi Richárd (Toponár) 14 gól; 3. Orsós Viktor Márk (Somogysárd) 13 gól; 4–5. (holtversenyben) Kálazi Tamás Márk (Balatoni Vasas) és Weimann Richárd (Nagybajom) 11 gól; 6. Dekanics Márk (Nagyatád) 10 gól; 7–9. (holtversenyben) Belovics Dominik (Kaposfüred), Marko Jerkovics (Nagyatád) és Tábori Tamás (Tab) 9 gól; 10–13. (holtversenyben) Baranyai Dániel (Somogysárd), Horváth Milán (Balatonkeresztúr), Kollega Krisztián (Marcali) és Virágh Krisztián (Öreglak) 8 gól.



Hazai pályán is győzelemmel rajtolna szombaton délután a marcali együttes

Fotó: Lang Róbert

A góllövőlistát vezető Bradics Tamás a Nagyatád kapujába is szeretne betalálni