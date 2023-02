A hetedik edzőmeccsükön pályára lépő kaposváriak remekül kezdtek a Lendva ellen, s már igen korán megszerezhették volna a vezetés, ugyanis a kilencedik percben Kálmán Szilárd vette észre, hogy a jobb szélen Ekker Milán és Pintér Norbert is elindult. Végül előbbihez passzolt, aki nagyszerűen tálalt Pintér Norbert elé, de a támadó öt méterről csak az oldalhálóba belsőzött. Három perccel később pedig Bíró Dominik felejt mellé igen tiszta helyzetből Böndi Ádám középre adását követően. Az első negyed órát követően viszont már gólra váltotta fölényét a Rákóczi. A 16. percben Ekker Milán ugratta ki Bíró Dominiket, aki higgadtan gurított a bal alsó sarokba (1–0). A vendégek két perc múlva, egy kapu előtti kavarodást követően egalizálhattak volna, azonba Dinnyés Olivér a jobb kapufát találta telibe. Erre gyorsan jött is a hazai válasz: Böndi Ádám iramodott meg a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd hat méterről, éles szögből leadott lövését a jobb kapufa blokkolta. A folytatásban is jobbára a somogyiak akarata érvényesült, akik több szép támadást is vezettek, de a szünetig nem tudták ismét bevenni a lendvai kaput.

A fordulást követően viszont szinte azonnal megduplázhatták volna előnyüket a kaposváriak. Gál Mátyás egy labdaszerzés után nagyszerűen ugratta ki Bíró Dominiket, aki akárcsak a tizenhatodik percben, ezúttal is csak a kapussal állt szemben, azonban kevéssel a jobb kapufa mellé lőtt. A folytatásban kezdte átvenni a meccs irányítását a Lendva, amely egy órányi játékot követően egy ígéretes helyzetben is megmutatkozott, azonban Boros Zsombor tizenöt méteres lövését kitolta a bal kapufa mellől Ipacs Péter. A szlovén mezőnyfölény ellenére a Rákóczi előtt adódtak újabb ziccerek. A hatvanhatodik percbe lépve Kálmán Szilárd ugratta ki Pintér Norbertet, akinek lövését a jobb kapufa mellé tolta a kapujából kilépő Kiss Ágoston, majd egy perc múlva Kálmán Szilárd került helyzetbe, de a léc fölé bombázott tizennégy méterről. Ezek a kimaradt lehetőségek kis híján megbosszulták magukat, ugyanis egy szöglet után Dávid Zoltán a jobb kapufára fejelte a labdát.

Az utolsó negyed órára mind a két csapat sokat cserélt, ami által egy kicsit kapkodóvá vált a játék. A meccs ezen periódusában mindkét fél előtt adódtak még kisebb gólszerzési lehetőségek, de újabb találat nem esett, a Rákóczi így a hetedik előkészületi mérkőzésén az ötödik sikerét érte el.