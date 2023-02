Két győztes mérkőzés után a Szeged ellen is szerette volna folytatni megkezdett sorozatát a Kaposvári VK, melynek vezetőedzője, Surányi László betartotta ígéretét, s a zsinórban megszerzett hat pont után kopaszra borotvált fejjel érkezett meg az uszodába. Tanítványain viszont nem látszott változás az előző meccshez képest, így akárcsak a Miskolc ellen, ezúttal is remekül kezdtek. Az első felvonásban Kovács János centergóljával megszerezték az előnyt, s bár gyorsan egalizált a Szeged, de ezt követően fokozatosan szakította le magáról ellenfelét a remekül védekező KVK, amely a csereként érkező Aranyi Attila duplájával háromgólos előnyre tett szert az első játékrész végére. A második etap elején is igazolták a hazaiak, hogy javulóban van a védekezésük, hiszen még kettős emberhátrányból sem kaptak gólt, de ezt követően kicsit enyhült a fegyelem, ami két gyors szegedi gólt eredményezett. Ezt megérezte ifjabb Berta József is, aki csapata élére állt és egy gyors duplával visszaállította a háromgólos hazai előnyt. Ezt követően viszont kezdett kaotikussá és durvává válni a találkozó, amit Kakstedter Bendegúz parádés átejtős találata egy kicsit feledtetett, azonban a harmadik negyedet is kapkodva kezdték a felek.

A fordulás után ráadásul elég hamar felzárkóztak egy gólra az agresszíven pólózó szegediek, akiknek játékmodora láthatóan nem ízlett a hazaiaknak, a mérkőzés pedig tovább durvult. Ennek első áldozatai egy páros, végleg cserés kiállítást követően Juhász Szelei Norbert és Kürti Dominik voltak, majd egy percre rá hazai oldalról ifjabb Berta Józsefet, míg a vendégek részéről Horváth Zsombort küldték ki a medencéből brutalitásért. A négyperces kiállítások után megítélt büntetőkből a hazaiak jöttek ki jobban, hiszen Csoma Kristóf védte Bóbis Botond ötösét, míg a másik oldalon Horváth Ákos lövése utat talált a kapuba, így ismét hárommal vezetett a KVK. Ez azonban egyáltalán nem hozott megnyugvást, ugyanis az öt az öt elleni négypercet rögtön góllal kezdte a Szeged, ráadásul a negyedik negyed elején Aleksa Petrovski is kipontozódott, így már négy játékosára sem számíthatott Surányi László, aki minden bizonnyal néha a haját tépte volna egy-egy bírói ítélet után…

A mérkőzés végére Vékony Ákos és Baj Marcell révén feljött döntetlenre a Szeged, amely az utolsó másodpercekben a győzelemért támadhatott, azonban akárcsak az első fordulóban, ezúttal is megosztoztak a pontokon a felek.

Surányi László: – Közönségszórakoztató találkozót játszottunk, amit edzőként nem volt egyszerű megélni.

Kiss Csaba: – A mérkőzés idézte a régi Kaposvár–Szeged derbiket: parázs hangulat, öldöklő küzdelem és óriási fizikális csata zajlott a medencében. Élvezetes találkozó volt egy külső szemlélőnek, de a vízből, illetve a partról már kevésbé volt az. A játékosaim jól reagáltak a történésekre, még úgy is, hogy eleve kevesen érkeztünk, majd folyamatosan fogytunk. Azonban, ahogy telt az idő, s lettünk egyre kevesebben úgy nőtt a játékosokban az az érzés, hogy innét nem távozhatunk pont nélkül. Végül egy lett belőle, amit sajnálok, hiszen három gólról jöttünk fel és a végén a kezünkben volt a meccslabda a győzelemhez. Összességében talán igazságos a döntetlen, de úgy vélem, hogy mindkét csapat megérdemelte volna a három pontot.