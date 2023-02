Két igen rossz sorozatban lévő együttes nézett egymással farkasszemet a fővárosi Komjádi Béla Sportuszodában, ahová a Kaposvári VK hat vereséggel a háta mögött érkezett, míg a hazaiak héttel. Ráadásul a KSI még egyáltalán nem nyert ebben a szezonban. A papírforma így egyértelmű somogyi győzelmet jósolt, a mérkőzés pedig így is indult. A KVK ugyanis Pellei Frank, Juhász-Szelei Norbert, Szatmári Kristóf és Kakstedter Bendegúz találataival négygólos előnyre tett szert a második negyed elejére. A hazaiak több mint tíz perc elteltével tudták csak először bevenni Csoma Kristóf kapuját.

A fordulást követően viszont más irányba indult el a mérkőzés, a budapestiek a harmadik negyedben kettőt ledolgoztak a négygólos hátrányukból, majd az utolsó etap elején már csak egy volt a felek között, így a legjobbkor jött Juhász-Szelei Norbert emberelőnyös találata, amivel újra kettő volt közte. A KSI viszont nem adta fel, még kétszer feljött egy gólra, s volt olyan, hogy már az egyenlítésért rohamoztak a fővárosi fiatalok. A Kaposvár így csak a lefújás előtt fél perccel tudták végleg lezárni a találkozót, melyen végül megszakították hatmeccses vereségi sorozatukat.

KSI–Kaposvári VK 7–10 (0–3, 1–2, 3–1, 3–4) Budapest, Komjádi uszoda, 50 néző. Vezette: Tordai G., Kovács S. KSI: Danka – Iriczfalvi, Irmes M., Szépfalvi, Petrák (1), Nagy Á. (3), Bede. Csere: Pocsai, Pető Á. (1), Lantos, Mihov (2), Nagy Z., Országh. Vezetőedző: Horváth János. Kaposvári VK: Csoma – Szatmári (1), ifj. Berta (1), Pellei F. (1), Langiewicz (1), Kakstedter (1), Juhász-Szelei (4). Csere: Petrovski, Aranyi A., Horváth Á. (1), Takács J., Palatinus. Vezetőedző: Surányi László. Gól, emberelőnyből: 6/2, illetve 7/5. Gól, kettős emberelőnyből: 2/0, illetve –. Gól, ötméteresből: 3/0, illetve 1/1. Kipontozódott: Lantos (31. p.), illetve Takács J. (20. p.).

Surányi László: – Borzasztóan nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A kezdés előtt elfogott egy pozitív érzés, mondtam is a másodedzőmnek, idősebb Berta Józsefnek, hogy simán nyerünk. Így is indult a találkozó, négy-nulla után viszont jöttek az egyéni hibák és visszazökkentünk abba az önbizalomhiányos állapotba, amiben voltunk az előző meccseken. A csapatomnak viszont volt tartása, nem zuhant össze és a végén voltak megint olyan pillanatok, amikor megint összejött minden. A KSI viszont egy másodpercig sem adta fel, folyamatosan mentek előre és feljöttek a nyakunkra. Ha ez a fiatal csapat öt-hat évig együtt játszana, akkor az OB I. elejéhez tartozna, hiszen zseniális az a munka, ami a KSI-nél folyik. A győzelem viszont kiemelten fontos volt számunkra. Az eddig megszerzett kilenc pontunkból nyolcat idegenben értünk el, most már az a célunk, hogy otthon is elkezdjük gyűjtögetni a pontokat, s rálépjünk egy olyan útra, ami győzelmek felé vezet minket.

Horváth János: – A Kaposvár megérdemelten nyert, főleg azután, hogy az első két negyedben átgázolt rajtunk. Több dolog miatt is szomorú vagyok, az egyik, hogy kihagytunk három ötméterest, illetve kettő kettős emberelőnyt, ha ezeknek csak a hatvan százalékát gólra váltjuk, akkor máshogy alakult volna a végjáték. A másik, hogy eltelt a bajnokság fele és még egy mérkőzésen sem tudtunk a legjobb keretünkkel kiállni, ráadásul mindig kulcsjátékosok hiányoznak, ezt pedig nem viseli el a fiatal és törékeny csapatunk. Ezek ellenére is benne volt a pontszerzés lehetősége a mérkőzésben, de a buta, egyéni hibák miatt jogosan nyert a Kaposvár.