Mindkét csapat egy egygólos vereséggel nyitotta a tavaszt, melyet egy ugyancsak egygólos sikerrel folytatott. Az érdiek ugyanis előbb az éllovas Tatabánya otthonában maradtak alul, majd hazai pályán legyőzték a Balatonfüredet. A Rákóczi hasonló utat járt be, a tavaszi nyitófordulóban kikapott hazai pályán a második Veszprémtől, míg az előző körben egy hajrában esett találattal legyőzte a Teskándot, így visszavágott az őszi, igen fájó vereségért a zalaiaknak.

– Elég nehéz mérkőzésen nyertünk, ami feldobta a csapatot – mondta Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC fiatal, saját nevelésű középpályása. – A pálya adottságai sem voltak a legmegfelelőbbek, de nem ez zavart minket a legjobban, hanem az, hogy legutóbb megvert minket a Teskánd. Ezt a hibát mindenképp szerettük volna kijavítani, végül sikerült, bízom benne, hogy ez ad egy lendületet a csapatnak.

Erre a lendületre mindenképp szükségük lesz az Érd ellen a kaposváriaknak, hiszen a Pest megyeiek előttük állnak a tabellán, egészen pontosan a hatodik helyről érkeznek majd a Cseri úti sportcentrumba. A két csapat őszi mérkőzésén a jelenleg kilencedik helyezett Rákóczi gyűjtötte be a három pontot, s most is hasonló céllal lépnek pályára Szederkényi Ádámék.

– A csapat napról-napra jobb állapotban van, s ha kellő koncentráltsággal, fegyelmezettséggel játszunk, akkor újra behúzzuk az Érd elleni meccset – tette hozzá a 19 éves középpályás. – A mester felkészített minket a következő mérkőzésre is, az Érd nem rossz csapat, így mindenképp egy jó mérkőzésre számítok ellenük.

A kaposváriak októberben nyertek utolsójára hazai környezetben, azonban az azóta eltelt öt bajnokin elmaradt a szurkolók által várt siker, hiába volt erre több találkozón is reális esély.

– A rosszabb hazai szereplés sajnos az előző szezonban is jellemzett minket – fogalmazott Szederkényi Ádám. – Valamiért idegenben mindig jobban jött ki a lépés. Mindenképp szeretnénk javítani a hazai mérlegünkön, hogy kielégítsük a szurkolóinkat, de az lenne a legjobb, ha itthon is és idegenben is sorozatosan nyernénk.