Az ősszel hibába vezetett, háromgólos vereséget szenvedett a BFC Siófok Győrben (1-4), ám abból a kilencven percből kiindulni ezúttal nem érdemes. Egyrészt balatoni oldalon új szakvezető érkezett a télen Dragan Vukmir személyében és öt (!) helyen biztosan változni fog a kezdő az augusztusihoz képest, míg a vendégeknél hármon, másrészt Balogh Benitóék otthon lényegesen eredményesebb futballt mutatnak, mint idegenben, tizenegy meccsen tizenkilenc pontnál járnak. Ennél jobb mutatója saját közönsége előtt csak a DVTK, MTK, PMFC triónak van! A Révész utcában az elmúlt évben mindössze négyszer buktak, idén még nem, igaz csak egy bajnokit játszottak, a Csákvár ellenit (2-0). A balatoniak malmára hajtja a vizet, hogy a kisalföldiek hét közben hosszabbítást hozó Magyar Kupa meccset játszottak, melyen egygólos vereséget szenvedtek a nyolcvankilencedik perctől emberhátrányban játszva Babati kiállítása miatt. Ez azért rányomhatja a bélyegét a teljesítményükre, igaz a győrieké egy meglehetősen fiatal keret, melyből Szujó, Bencze, Kiss Balázs, Papp, Lacza, Kiss Máté nem léptek pályára a kupameccsen és Babati is mindössze húsz percet töltött a játéktéren a kiállítása miatt. Tímár Krisztián vezetőedző tehát tud frissíteni, ha szeretne, aki egy szegedi iksz (1-1) és hazai Haladás elleni vereség (1-3) után végre begyűjtené első idei győzelmét. - Láttuk a hétközi mérkőzésen a Debrecen ellen, hogy mire képes a csapat, ezt a mentalitást és győzni akarást szeretnénk átmenteni a hétvégi fordulóra - nyilatkozta. - Hasonló produkciót akarunk bemutatni vasárnap is, a három pontért utazunk Siófokra.

A találkozó egyik érdekesség, hogy két fiatal együttes fog összecsapni, az ősszel győrieké volt a legtöbb fiatal játékperc a másodosztályban, a harmadik pedig a balatoniaké. A másik érdekesség, hogy a nyáron volt egy kisebb játékosmozgás a két klub közt, Kiss Balázs került a Balaton partjáról a Rábáéra, míg onnan a Farkas, Forgács duó érkezett. Szólni kell a zöld-fehérek sportigazgatójáról, Mihalecz Istvánról is, aki szintén a sárga-kékektől igazoltak a rajt előtt! Az őszi meccsen Kiss Balázs már játszott volt csapata ellen, a Forgács, Farkas duó pedig most teheti meg ugyanezt, ha Dragan Vukmir is úgy gondolja. A mindössze húsz éves Farkas Balázs Kesző remekül kezdte ezt az évet, Csákvár ellen a mezőny egyik legjobbja volt, Nyíregyházán pedig már a gól is megérkezett tőle, ami egy pontot ért. Az utóbbi jó formája mellett a statisztika is a balatoniak mellett szól, hisz 2017 augusztusa óta nem kaptak ki a Révész utcában a Győrtől, azóta három győzelem és egy döntetlen született, a legutóbbi szezonban Cipf duplájával, illetve Eördögh és Horváth Péter egy-egy találatával fölényesen nyertek (4-1).