A zalaegerszegi eseményt a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Zala Megyei Diáksport Szövetség rendezte. A nevező csapatok létszáma ugyan még nem érte el a pandémia előttit, idén is közel 600 csapat nevezett be a versenyre 6732 tanulóval, a legtöbben Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékből (61 és 51 csapattal). Az országos elődöntőkből 11 csapat kvalifikált a döntőre, és a rendező vármegyével együtt 12 csapat 120 diákkal vett részt a csúcseseményen. Érdekesség, hogy Budapest és Szombathely egyaránt 2-2 csapatot is tudott delegálni az országos döntőre. A felcsúti Endresz György Általános Iskola, amely az elmúlt 6 szezonban folyamatosan a dobogón végzett, szintén eljutott Zalaegerszegre. A megnyitón a város alpolgármestere, Gecse Péter, továbbá Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke vett részt.

A verseny a legmagasabb színvonalat képviselte, hiszen az egyes résztvevő iskolák többségében egy-egy labdarúgó akadémia hátterét adják, így a győztesek is a Honvéd utánpótlásának tagjai.

A 200-250 fős közönség buzdítása melletti fantasztikus hangulatú versenyeken az alábbi iskolák szerezték meg az érmeket:

I. Budapest Gloriett Sportiskola és Általános Iskola II. Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola III. Siófoki Beszédes József Általános Iskola

Különdíjasok:

Legtechnikásabb játékos: Milicz Péter, Budapest Gloriett Sportiskola és Általános Iskola

Legjobb kapus: Matuza Máté, Siófoki Beszédes József Általános Iskola

Gólkirály: Lisóczki Hunor, Ilosvay Levente Zoltán, Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium, Krone Niklas Maximilian, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Bajnokcsapat testnevelője: Gálvölgyi István és Pisont István

A hétvégi Futsal IV. Diákolimpia® Országos Döntő képei megtekinthetők a Diákolimpia® Facebook oldalán, a mérkőzések eredményei pedig a www.doeredmenyek.hu oldalon.