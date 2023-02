A budaörsi találkozóval féltávhoz ért a bajnokság, a tópartiak bizonyítványa nem igazán sikerült fényesre, hisz egy győzelemmel, három ponttal utolsók a bajnoki tabellán, a legkevesebb lőtt góllal. Még ha Bohus Beáta vezetőedző nyilatkozta szerint nekik az utánpótlás-nevelés a legfontosabb céljuk és nagy elégtétel, hogy keresik a játékosaikat, azért ezek az eredmények nem mutatnak jól, főként, ha összehasonlítjuk a NEKA legutóbbi élvonalbeli szereplésével, vagy épp a férfi szakág eredményeivel.

Budaörsön is talán nagyobb ellenállás lett volna várható, hisz a házigazdák a harmadik perctől vezetve nyertek, tizennegyedikben már ötgólos volt az előnyük (9–4), ez meg is maradt a félidőre. Az első játékrészben Wéninger hét védéssel zárt, ám míg a házigazdáknak kettő, addig a vendégeknek kilenc labdavesztése volt! Támadásban Szabó Anna nyújtotta a legtöbbet, aki négyszer is bevette Varjas-Sipeki hálóját.

A szünet után is a házigazdák domináltak, háromnál közelebb nem is tudtak hozzájuk férkőzni a balatoniak, akik négy perccel a lefújás előtt már nyolcgólos hátrányban voltak, vagyis a végjáték nem tartogatott izgalmakat. A hazai oldalon Schneider Éva vitte a prímet a fordulást követően, aki öt találattal zárt, míg a vendégeknél újfent Szabó Anna volt a legjobb, hárommal. A statisztika szerint ebben a félidőben mindössze három védést tudott felmutatni a Wéninger, Zaj, Németh trió, ennél még a negyvenedik percben beálló Vártok Ramóna is tovább jutott, akinek négyszer is sikerült hárítania. A bogláriak új igazolása, Bató Lili debütálásán hat lövésből négy találatig jutott. Nagyon hiányoztak Varga és Csíkos góljai, utóbbi tudott csak egyszer betalálni négy lövésből, pedig úgy tűnt, jó formában van, hisz a legutóbbi fordulóban tizenkét gólt lőtt, tizenöt kísérletből.

K&H női kézilabda liga – 13. forduló

Moyra-Budaörs Handball – NEKA 28–21 (14–10)

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 573 néző. Vezette: Őri Erika, Ónodi Erika

Moyra-Budaörs Handball: Varjas-Sipeki – Szabó-Májer 2, Pálos-Bognár 4 (1), Hudák 1, Gorilska 5, Gergely-Zsigmond 3, Tóth M. 1. Csere: Vártok R. (kapus), Mlinkó 2, Braun 1, Schneider 7 (2), Vártok T., Szabadfi 1, Smid, Kiss M. 1, Szép. Vezetőedző: Buday Dániel

NEKA: Wéninger – Molnár D., Csíkos 1, Kellermann 2, Kocsis B., Uhrin 4, Szabó A. 7. Csere: Németh K., Zaj (kapusok), Bató 4, Szabó L. 1, Varga E., Ferenczy D. 1, Gém, Horváth P. 1, Zsembery. Vezetőedző: Bohus Beáta

Kiállítások: 4 perc (2 perc), illetve 4 perc (–)

Hétméteresek: 3/3 (1/1), illetve –

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – A hét folyamán fejtörést okozott, hogy a játékosoknak miként lehet megmagyarázni, hogy a vendégek eddig gyűjtött három pontja nem reális, hiszen lelkes, fiatal csapatról van szó, mellyel szemben minden ellenfél megszenvedett. Örülök, hogy ezt sikerült megvalósítani, végig koncentráltan játszottunk, bár voltak kisebb hibák és olyan periódusok, melyek nem tetszettek. A kapusteljesítményünk végig rendben volt, illetve a második félidőben jobban oldottuk meg a 2:2 elleni játékot, ennek köszönhettük a győzelmet.

Bohus Beáta: – Mérges vagyok a csapatra, mert az első félidőben nagyon sok technikai hibát követtünk el, illetve sok ziccert hibáztunk a teljes meccsen. Számomra elfogadhatatlan, hogy egy sportoló ne úgy menjen fel a pályára, hogy mindenáron győzni szeretne. Leülünk, megbeszéljük, s megyünk tovább.