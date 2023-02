Sokáig kiválóan tartotta magát a sereghajtó Monok SE a Meló-Diák KK ellen, hiszen még a harmadik negyed derekán is csupán hét pont volt a hátránya. Onnantól viszont érvényesült a papírforma és végül száz pont fölé jutott és győzött a Meló-Diák. Hasonlóan alakult az Azúr Drogéria KK és a Marcali VSZSE mérkőzése is: a 25. percben még 45–50 állt az eredményjelzőn. Ekkor azonban elléptek Mihalicsék és magabiztos győzelmet arattak. A forduló rangadóján az éllovas Zrínyi KK úgy aratott diadalt, hogy egyetlen negyedet nyert meg a tabellán második Táncsics-Gyakorló ellen. Horváth Norberték a második játékrészt egy 14–0-ás szakasszal kezdték, összességében 25–8-ra nyerték a negyedet, mindez pedig a mérkőzés egészét nézve döntőnek bizonyult. Továbbra is őrzi jó formáját a Tüskevári SE, mely a gyengébb szezonkezdetet követően zsinórban harmadik sikerét aratta. Bodródiék ezúttal a Spekula Henger KK-nál bizonyultak jobbnak gyakorlatilag végig vezetve.