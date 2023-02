Az első percek a mezőnyjátékról szóltak, aztán a magyarok találtak rá előbb a játék ritmusára. A 11. percben emberelőnybe került a hazai csapat, s Williams Hayley meg is szerezte a vezetést. Sokáig nem lehetett örülni a gólnak, egy perccel később Nemcekova lőtte ki a felső sarkot. A harmad végén a magyarok fogyatkoztak meg, de a védőmunka jól működött, ráadásul egy megindulás után Jókai-Szilágyi Kinga lőtt bátran, Stofankova nem tudott hárítani.

A második felvonás elején bekezdtek a vendégek, s az U18-as vb gólkirálya, a tizenöt éves Lopusanova révén fordítottak is. Voltak magyar lehetőségek is, Gondos Tamara került nagy helyzetbe, aztán Garát-Gasparics Fanni találta el a kapuvasat. Élénk volt a játék, az utolsó percben újra a hazaiak álltak jobban, Tóth Enikő távoli lövését nem tudta védeni a kapus.

A harmadik játékrész elején gyorsan egyenlített a Divízió 1/A-s ellenfél, majd kivédekezett egy kiállítást is. Sőt, egy perc alatt két gólt is lőttek a szlovákok. A magyar válogatott azonban nem adta fel és a nagy rohamok eredményre vezettek: Garát-Gasparics újabb pontos lövése hozta vissza az esélyt, majd Jókai-Szilágyi kapu mögötti passzát a volt kaposvári Pázmándi Zsófia helyezte be. A magyar együttes sikeresen kivédekezte Németh Bernadett büntetését, majd ahogy előnybe került, villámgyorsan gólt is lőtt. A szlovák gárda időt kért, lehozta a kapust is, de újabb fordulat már nem volt a mérkőzésben, a hazaiak okosan kivédekezték a hátralévő másodperceket. A végén Huszák Alexandra szenvedett súlyosnak látszó kézsérülést.

Pázmándi Zsófia a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál kezdte a jégkorongos pályafutását, s öt évig játszott a kaposvári színekben. A Szlovákia elleni mérkőzésen a volt somogyi játékos volt a magyar csapat legjobbja.



Hétfőn kezdi el a felkészülést a női U16-os válogatott. Az együttes a Tüskecsarnokban gyakorol, majd csütörtökön, pénteken és szombaton kora délután is megmérkőzik a franciákkal. A keretben helyet kapott a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kapusa, Csordás Csenge is.