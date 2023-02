A nagyatádi csapat szinte az összes rangadóját lejátszotta már a Sakk NB II. Asztalos Lajos csoportjában, és elvileg a bajnokság végére a könnyebb mérkőzések maradtak. Nos, ez a mostani találkozón egyáltalán nem érződött. Az együttes ugyanis messze tudása alatt szerepelt. Az eredmény alapján úgy tűnt, hogy sima győzelmet sikerült aratniuk a somogyiaknak, de ez azért nem igazán mondható el a csapat teljesítményéről. Ráadásul azt is el kellett ismerni, hogy a pécsi ellenfelük erősen tartalékosan ült asztalhoz.

– Már az elején látszott, hogy nem lesz könnyű dolga a csapatnak, ugyanis az első eredményre több mint két órát kellett várni – tájékoztatott Kiss Attila, a Nagyatádi Sakk Egylet vezetője. – A vezetést az atádiak ragadták magukhoz, Györkös Krisztina több gyalogot is lenyert ellenfeléről, majd érvényesítette előnyét. Néhány döntetlent követően felváltva írták be a pontokat a csapatok, előbb Gyugyi Péter játszotta túl ellenfelét, majd az időellenőrzés közeledtével felgyorsultak az események.

Matko Ognjen a második táblán egy kölcsönös esélyű játékot követően végül a maga javára fordította a játszmát. A folytatásban Kőnig Balázs érvényesítette az állásában rejlő előnyt és Molnár Aurél jr. is biztos kézzel hozta a teljes pontot a nagyatádi csapat számára.

– Sajnos időközben több fontos játszmát is sikerült vesztőre rontani – tette hozzá Kiss Attila. – A hajrára végül 6.5–4.5-ös vendégvezetéssel fordultak a csapatok. A győzelem tehát már meg is volt és mindössze egyetlen játszmában folyt a küzdelem. A döntetlenközeli állásban Ferencz Miklós ajánlotta is a döntetlent, amit ellenfele elutasított. A sors fintora, hogy néhány lépés múlva vesztőre rontotta állását, így a végeredményt egy ötórás játszmában Ferencz Miklós állította be. Összességében megállapítható, hogy az atádi győzelem egy pillanatig sem forgott veszélyben, de fontos pontokat „sikerült” elajándékozni. Ezek a pontok később nagyon fognak majd hiányozni a dobogóért folytatott küzdelemben.

Kármin Pécs– Nagyatád

4.5–7.5

A nagyatádi győztesek: Matko Ognjen (2. tábla), Molnár Aurél jr. (5. tábla), Kőnig Balázs (6. tábla), Ferencz Miklós (8. tábla), Gyugyi Péter (9. tábla), Györkös Krisztina (12. tábla).

Döntetlent játszottak: Máthé Gáspár (3. tábla), Szijártó András (7. tábla), Bocska János (11. tábla).

A forduló további

eredményei

Komló–Fehérvár SE 6.0–6.0; Baja–Dunaújváros 8.5–3.5; Decs–Szentlőrinc 7.5–4.5; Marcali–Kaposvár 7.0–5.0.

A bajnokság állása

a hatodik forduló után

1. Szentlőrinc 45 pont; 2. Decs 44.5 pont; 3. Baja 43.5 pont; 4. Nagyatád 42.5 pont; 5. Fehérvár SE 37.5 pont; 6. Kármin Pécs 33.0 pont; 7. Marcali VSZSE 30.0 pont; 8. Komló II. 29.0 pont; 9. Dunaújváros 28.5 pont; 10. Kaposvár 26.5 pont.

Somogyi rangadót is rendeztek a fordulóban, a sereghajtó kaposváriak a Marcali otthonába látogattak, s végül a házigazda szerezte meg a győzelmet. A következő játéknap is megyei csatározást hoz, a Nagyatád a Marcalit fogadja.