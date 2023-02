Jól kezdte a találkozót a Csurgó, Herceg és Markez góljai után már vezettet a vendégegyüttes. Koi Endre csapata azonban hatalmasat küzdve átvette a vezetést. Ebben nagy szerepet játszott a kapuban kiválóan teljesítő Nánási, aki rendre megkeserítette a Csurgó dolgát. A 20.percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, innen azonban a hazaiknak sikerült ellépni Nourelden, Kvastek és Enomoto találataival.. A majd öt perces csurgói gólcsendet Skol törte meg, majd Szeitl Erik is eredményes volt így már csak 2 találat volt a Farkasok előnye. A félidő végén azonban a hazaiak irányították a mérkőzést és három gólos előnnyel mentek a pihenőre.

A második játékrész Krszmancsics találatával indult, de erre gyorsan jöttek a válaszok és látszott, hogy a második játékrész is nagy küzdelmet fog hozni. Egy darabig tudta tartani az előnyét a hazai gárda a félidő derekára kiegyenlített a Csurgó. Ez azonban nem szegte a kedvét a Farkasoknak hiszen Németh zsinorban háromszor is eredményes volt, és hiába jöttek Markez gólja nem sikerült átvenni a vezetést. A hajrában Enomoto megállíthatatlannak bizonyult. Bár lett volna esély arra, hogy a Csurgó pontokat szerezzen, de a végjátékban a hazai gárda megtartotta az előnyét és megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Edzői értékelés:

Koi Endre: – A nagyon jó erőkből álló Csurgó ma is nagyon nagyot küzdött, de szerencsére a fiúk mindent beleadtak és egy percre sem adták fel. Sok munkánk van abban, hogy megszülessen ez a győzelem. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ma végre valóra váltak az álmaink.. Eddig történelmet írtunk, de most újat kezdünk, mert megszereztük a Budai Farkasok történetének első pontjait az NB I-ben. Baranyai Norbert: – Az első félidőben nagy előnyt adtunk a hazai csapatnak. Tisztában voltunk azzal, hogy az életükért harcolnak, hiszen a bennmaradás a céljuk. Sajnos kicsit félvállról vettük a mérkőzést és nem a megfelelő hőfokon pörögtünk, ez az első félidőben meg is bosszulta magát. A második félidőben küzdöttünk, kapaszkodtunk, de a védekezésünk nem állt össze, az átlövéseket nem tudtuk kivédeni, a kapusteljesítményünk sem volt meghatározó, ennek köszönhetően megérdemelten nyertek a hazaiak.

Budai Farkasok Rév Group–Csurgói KK 29–28 (14–11)

Budaörs, 130 néző. V.: Horváth P., Marton BUDAI FARKASOK: NÁNÁSI – Valler 2, ENOMOTO 11 (3), VULETA 4, Auer 2, Nagy Sz. 2, Nurelden 2 Csere: Szász (kapus), Rédai, Kvastek 2, Németh A. 3, Szövérdffy 1, Holdosi Edző: Koi Endre CSURGÓ: Füstös – Tóth Á. 2, MARKEZ 7 (1), Skol 1, Rotim, Herceg 4, Bazsó 2 Csere: Holló (kapus), Borsos, Vasvári, Gábor M., KRSZMANCSICS 8 (5), Krecic, Szeitl E. 3, Spruk, Gebhardt 1 Edző: Baranyai Norbert Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–3. 7. p.: 4–3. 16. p.: 6–8. 22. p.: 10–9. 27. p.: 13–9. 33. p.: 16–12. 37. p.: 17–16. 42. p.: 20–17. 47. p.: 21–21. 51. p.: 24–23. 56. p.: 26–25. Kiállítások: 4, ill. 4 perc Hétméteresek: 6/3, ill. 8/6