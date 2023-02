Három vereség után szerzett újra pontot idegenben a BFC Siófok az új szakmai igazgatóval, Dragan Vukmirral, aki második bajnokiján is veretlen maradt, két meccsen három pontot gyűjtve! A balmazújvárosi találkozó összképét nézve kihozták a maximumot ebből a meccsből. Ezzel a játékoskerettel ez egy jó eredmény, mellyel az utolsó húsz percben mezőnyben is jól teljesítettek, ám ebben az időszakban hiába védekezett remekül Nyitrai, a támadásokat nem tudta megfelelően segíteni és Farkas is fáradtnak tűnt, s mivel az együttes jobb oldala sem vitézkedett az előrejátékban, most nem volt meg a győzelem lehetősége.

A Szpari kezdett agilisabban, mely a balatoniak bal oldalát lebontva jutott előnyhöz, egy Myke Ramos átadást követő góllal. A félidő harmadik kaput eltaláló kísérletéből viszont a legjobbkor, közvetlenül a szünet előtt egyenlítettek a somogyiak! Egy bal oldali hazai bedobás után Horváth Milán szerezte meg a labdát, mellyel Szakály ugratta ki Farkast, aki párharcot nyert Bakival szemben és kifutó Fejér mellet-felett a kapuba emelt. Ez a gól kísértetiesen hasonlított a nyitó fordulóban, a csákváriak ellen elértre. A szünet után Pantovic lőtt kapufát és a meccslabda is a piros-kékeké volt, pontosabban Kovácsréti átadása után a csereként beálló Oláhé, ám hiába esett el előtte Debreceni, elügyetlenkedte a ziccert.

– Gratulálok a játékosaimnak, mert nehéz mérkőzést játszottunk a rutinos Nyíregyházával. – nyilatkozta Dragan Vukmir. –Küzdelmes meccsen mindkét oldalon adódtak helyzetek. Meg kell becsülnünk ezt az egy pontot, a végén még fontos lehet.

Merkantil Bank Liga – 22. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–BFC Siófok 1–1 (1–1)

Balmazújváros, Balmazújvárosi Városi Stadion, 200 néző. Vezette: Rúsz Márton (Varga Gábor, Márkus Péter).

Nyíregyháza Spartacus FC: Fejér – Szokol (Szerető, 68.p.), Baki, Deutsch, Nagy B. – Sigér Á. – Pekár, Gresó (Kovácsréti, 79.p.), Pantovic (Adamcsek, 79.p.), Pataki B. (Farkas Bendegúz, 68.p.) – Myke Ramos (Oláh B., 85.p.). Vezetőedző: Visinka Ede.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Debreceni Á., Varga B. – Major G. (Dénes Cs., 91.p.), Szakály A., Varjas Z., Horváth P. (Makrai, 74.p.) – Farkas Balázs, Volter (Nyitrai, 58.p.). Szakmai igazgató: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Pataki B. (27.p.), illetve Farkas Balázs (45.p.)