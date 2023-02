A tavaszi nyitófordulóban elszenvedett vereséget követően a tabella 17. helyén álló Technoroll Teskánd KSE otthonában javíthat a Kaposvári Rákóczi FC, amely a 11. helyről utazik Zala vármegyébe. Horváth Rudolf tanítványainak a bajnokesélyes Practical VLS Veszprém után így a kiesés ellen harcoló csapat otthonában kell megszerezniük az első tavaszi pontokat, amihez az előző fordulóban is közel álltak, hiszen csak a hajrában fordítottak a veszprémiek.

– Mindenképp szeretnénk javítani – hangsúlyozta Pintér Máté, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű középpályása. – A Veszprém ellen bár jól kezdtünk, de a folytatás már nem sikerült ugyanolyan jóra, így egész héten arra készültünk, hogy Teskándról elhozzuk a három pontot.

A kaposváriak nem őriznek jó emlékeket az első Teskánd elleni meccsükről, hiszen a harmadik fordulóban rendezett összecsapáson a zalaiak meglepetésre kettő-egyre nyerni tudtak a Rákóczi Stadionban. Ezért a fájó verségért pedig vasárnap szeretnénk visszavágni.

– Mindenképp többet kell birtokolnunk a labdát, nekünk kell kezdeményeznünk, a befejezésekre pedig nagyon oda kell figyelnünk – mondta el a siker kulcsát Pintér Máté. – Sok fiatal játszik náluk, akik gyorsak, de azzal, hogy tartjuk a labdát és sokat indítunk a védelem mögé meg lehet őket fogni.

A Rákóczi FC 19 éves játékosa az ősszel 15 tétmérkőzésen kapott lehetőséget a kaposváriak szakmai stábjától. A ZTE elleni kupameccsen az ellenfél edzője, Ricardo Moniz külön kiemelte a játékát, amely a téli felkészülés folyamán még tovább fejlődött.

– Elégedett vagyok a helyzetemmel, ősszel is sokat játszottam és a felkészülés során is megkaptam a bizalmat, amivel igyekszem élni – tette hozzá Pintér Máté. – Úgy érzem, hogy fejlődtem az elmúlt időszakban és sokkal több lett az önbizalmam is.