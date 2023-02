A balatoniak az Európa Ligában a Final Fourért játszanak, miként a Győr is a Bajnokok Ligájában, mely remek első félidei támadójátékával megágyazott a sikerének, amit magabiztosan be is gyűjtött. Ebben a szezonban hazai pályán csak a Debrecen tudott nekik tizennyolc gólt dobni egy emlékezetes mérkőzésen, hisz a szünet után kilencgólos hátrányból kettővel nyertek Papp Nikolették.

A balatoniak pocsékul kezdtek, nyolc perc után négygólos hátrányban voltak (1-5), mindent elkövettek, amit lehetett; volt három technikai hibájuk, egy eladott labdájuk, kihagyott hetesük és egyszer Mavsar az üres kapu mellé küldte a labdát. Nagyon mélyről kellett tehát visszajönniük, de sikerült, a huszonkettedik percben Debreczeni-Klivinyi révén egyenlítettek (11-11), majd Broch kapufája után már a vezetésért támadhattak, ám Toft megfogta Sirián próbálkozását. Ez utóbbi fontos pillanata volt ennek a hatvan percnek! Toft pedig nagyon belelendült, a szünetig hátralévő időben négy védéssel zárt, egyszer pedig a kapufa segített ki, hatalmas része volt abban, hogy a szünetben öttel mentek a kisalföldiek. Érdekesség, hogy ősszel Győrben szintén tizennyolc gólt kaptak tőlük a somogyiak.

A szünet után a kiállításokkal vágták maguk alatt a fát Uros Bregar tanítványai, az első tizenegy percből hatot emberhátrányban játszottak, azok után, hogy ez első félidőben egyetlen két percet sem kaptak. Ezt az időszakot kihozták ugyan döntetlenre (4-4), ám ez hatalmas energiákat emésztett fel, ami láthatóan nyomot hagyott rajtuk. Itt meg kell jegyezni a győriek mennyiségben és minőségben is jobban állnak a balatoniaknál, amit jól kis is használtak, az ötvennegyedik percben már kilenccel is mentek, ám az utolsó hat és fél percben már nem kapott gólt Herczeg Lili, elől viszont Papp Nikolették dobtak ötöt, így vállalható négygólos vereség lett a vége.

A szünet után remekeltek a balatoni kapusok, előbb Csapó, majd Herczeg, akik kilenc védést mutattak be, támadásban Mavsar és Milosavljevic szórat meg magát, előbbi hatszor, utóbbi négyszer is betalált, így némi részsikert sikerült elérniük a második hátékrész megnyerésével.

Siófok KC - Győri Audi ETO KC 26-30 (13-18)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Fekete Tamás, Tóth Dávid.

SKC: Csapó K. - Kojic 1, Papp N. 5, Kajdon, N’diaye 2, Milosavljevic 4(1), Mavsar 9(1). Csere: Herczeg L. (kapus), Sirián, Debreczeni-Klivinyi 4(2), Such, Puhalák 1, Abdourahim, Wald. Vezetőedző: Uros Bregar.

Győr: Toft – Győri-Lukács 4, Gros 6(4), Oftedal, Broch 1, Nze Minko 5, Schatzl 4. Csere: Haugsted, Blohm 2, Ryu 4, Hansen 2, Fodor 2, Ogonovszky, Farkas J. Vezetőedző: Ambros Martin.

Kiállítások: 8(-), illetve 8(4) perc.

Hétméteresek: 6/4(4/3), illetve 4/4(1/1).