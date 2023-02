A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Szalay Ferenc az MKOSZ hivatalos honlapján kiemelte, hogy ez a csapat mindig kitesz magáért, harcol, küzd, soha nem adja fel. – Ott voltunk az Európa-bajnokságon, a világbajnoki selejtezőkön pedig helyt álltunk, akármi is lesz az utolsó két meccs eredménye – tette hozzá. – Az, hogy a FIBA 15. helyen rangsorol minket, azt mutatja, hogy nemcsak mi látjuk magunkat jobbnak, hanem nemzetközi szinten is úgy gondolják, fejlődtünk. Az olimpiai előselejtező kiharcolása is bizonyíték arra, hogy a jó irányba haladunk.

Az MKOSZ elnöke azt is hozzátette, mindig is tudták, hol a helyünk, és szerették volna, ha elérnek erre a szintre, aztán ha sikerül ezt egy-két lépcsőfokkal átlépni, annak nagyon örülnek. – Nagy gratuláció jár a csapatnak és a szövetségi kapitánynak is, mert nem kis munka van a mögött, hogy ilyen szintre jutottunk. Ezúton is szeretnék gratulálni a női válogatottnak ahhoz, hogy kijutott az Európa-bajnokságra – zárta gondolatait Szalay Ferenc.

A válogatott magasembere, Eilingsfeld János elmondta, óriási dolog, hogy a vb-selejtezők utolsó körében még van lehetőség kijutni a világbajnokságra, ez nagy előrelépés a korábbiakhoz képest. – Kemény két mérkőzés vár ránk Litvániában és hazai pályán a bosnyákok ellen, de csak a saját dolgunkra koncentrálunk – fogalmazott a játékos a hunbasket.hu-n. – Mindig a maximumot akarjuk kihozni magunkból, ezúttal is mindkét meccset meg akarjuk nyerni, nem számolgatunk. Vannak hiányzók, de nem erre koncentrálunk, hanem arra, hogy minél jobban teljesítsünk.

Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány rögtön az elején kiemelte, Szalay Ferenc és Eilingsfeld János után nem nagyon kell már semmit sem mondania, hiszen mindent elmondtak előtte. – Nagyon büszke vagyok a csapatra – hangsúlyozta. – A legfontosabb célunk a nyári olimpiai előselejtező kiharcolása volt, és ezt sikerült is elérni. Az, hogy a vb-selejtezők utolsó ablakában is van esélyünk kijutni a világbajnokságra, csak ráadás. Tizenegy éve vagyok szövetségi kapitány, és sosem vallottunk szégyent. Mindig kihoztuk magunkból a legtöbbet, és most is ezt fogjuk tenni.

Mint ismert, a világbajnoki selejtezők utolsó ablakában előbb csütörtökön, Litvániában lépünk pályára 18.30 órától, majd vasárnap, a szombathelyi Arena Savariában fogadjuk Bosznia-Hercegovinát 19 órától. A mieink 10 forduló után 5–5-tel állnak, csakúgy, mint a bosnyákok, míg Montenegró 6–4-gyel a harmadik helyet foglalja el. A csoport első három helyezettje jut ki az idei világbajnokságra, Franciaország és Litvánia már kvalifikálta magát.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Gra­velines-Dunkerque, Franciaország), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Golomán György (7Bet-Lietkabelis, Litvánia), Mikael Hopkins (UnaHotels Reggio Emilia, Olaszország), Karahodzsics Kemal (Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét), Keller Ákos (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Kiss Dávid (Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét), Lukács Norbert (Szolnoki Olajbányász), Mócsán Bálint (DEAC), Pongó Marcell (Arconic-Alba Fehérvár), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Somogyi Ádám (Arconic-Alba Fehérvár), Váradi Benedek (Rytas, Litvánia).