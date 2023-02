A Fishinda a legnépszerűbb horgászapplikáció, amit magyar csapat fejleszt 2017 óta, és mára sokszázezer horgász használja. A sport- és szabadidős horgászat, a világ legnépszerűbb hobbija, ami csak idehaza egy közel 7,5 milliárd forintos piac, ami nagy üzleti potenciált is jelent. Az alapítók az app és a hozzá kapcsolódó online horgászpiactér továbbfejlesztésére, valamint a nemzetközi terjeszkedésre indítottak közösségi finanszírozású kampányt nemrégiben. A kampány által most bárki befektethet a horgászat jövőjébe. A Fishinda olyan emberek közös platformja, akik imádják a horgászatot. A magyar fejlesztésű, 2017 óta fejlődő mobilalkalmazás és közösségi hálózat a horgászni szerető emberek számára készült – az alapítók: Pásztor Viktorral és Kovács Attila. Az alkalmazás hatalmas fejlődési utat járt be az elmúlt években, ma már 9 nyelven érhető el – eddig több mint 250.000 ember töltötte le az appot Európa-szerte. A sport- és szabadidős horgászat, a világ legnépszerűbb hobbija, ami csak idehaza egy közel 7,5 milliárd forintos piac, tehát nagy üzleti potenciált foglal magában. Az app segít a lehető legjobb horgászélményt nyújtani azáltal, hogy minden felhasználónak biztosítja a szükséges ismereteket és támogatást. Az applikáció részletes információkkal látja el a horgászokat a várható időjárásról, légnyomásról, az adott tóról vagy folyóról, de akár egy kiszemelt horgászfelszerelésről is bővebb ismerteket szerezhetnek a tudásmegosztó platformként és piactérként egyaránt működő felületeken.

A népszerű közösségi mobilalkalmazás és horgász piactér továbbfejlesztésére, valamint a nemzetközi terjeszkedésre indítottak közösségi finanszírozású kampányt nemrégiben, eddig közel 30 millió forintnyi befektetést kapott a Fishinda Invest Zrt.. Céljuk, hogy a következő években megkerülhetetlen digitális platformmá váljanak egész Európában. A Fishinda koncepciónak és a digitális platformoknak köszönhetően a működés jól skálázható, és könnyen kiterjeszthető újabb országokra. Az általuk kiépített közösség erejével és bevonásával, a hazai tapasztalatokat felhasználva olyan vállalatot tudjanak építeni, amely megtérülő befektetést jelent majd a közösségi finanszírozás által tulajdonostársakká vált befektetőknek. A kampány által most bárki befektethet a horgászat jövőjébe, aki vonzódik ehhez a sporthoz és üzletileg is szeretne érdekelt lenni. A Fishinda esetében a kockázat jóval alacsonyabb, mint a startup vállalkozások esetében, hiszen itt egy évek óta stabil bevétellel működő vállalatról van szó. Vonzó lehet az érdeklődők számára az alapítók által felvázolt pénzügyi terv, ami a 2027-ig 5,9 milliárd forint cégértéket és 535 millió forint profitot prognosztizál.

Szabó Bence, az Energofish Feeder Team tagja, kétszeres világbajnok method feeder horgász, közgazdász 1 millió forintot fektetett be a Fishinda innovatív közösségi finanszírozású kampányába. „Nagyon fontosnak tartom a digitalizáció támogatását, számtalan problémát oldana meg az, ha mindenki közel egyforma lehetőségekkel rendelkezne ezen a téren – legyen szó akár oktatásról, akár a sportról. Sportolóként és közgazdászként felelősségemnek érzem, hogy a digitalizáció adta lehetőségeket minél több emberhez eljuttassuk; márpedig ez a Fishinda egyik legfőbb küldetése, ezért fektettem be én is a kampányukba. A horgászat az életem, a legfőbb elfoglaltságom, a munkám, a szenvedélyem – emellett hiszek a digitalizáció fontosságában is. Márpedig egy horgászat tematikájú, 250 ezernél is több felhasználóval rendelkező, folyamatosan bővülő, terjeszkedő applikáció épp e két dolgot egyesíti.” – nyilatkozta Szabó Bence a kampány kapcsán