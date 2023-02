Harcos hatvan perc volt tizenhét (!) kiállítással, kilenc belőtt és öt rontott hétméteressel, a hevességét mutatja az is, hogy hazai oldalon Dely és Ács meze is elszakadt az első félidőben, a másodikban pedig Delyről még az újat is letépték! Ment a zrika mindkét oldalon, egy–egy ütközés, kihagyott ziccer, vagy hetest követően...



A boglári siker nem meglepő, hisz ellenfelüknek mindössze négy győzelme van, azokat is az utolsó három helyezett ellen szerezte, vagyis papírforma eredmény született. Megsüvegelendő, hogy az ilyen fizikálisan és mentálisan is sok energiát igénylő meccseket is meg tudnak már nyerni Sótonyi László tanítványai. A legutóbbi szezonban nem volt mindig így, abban például oda–vissza a bányászvárosiak nyertek.