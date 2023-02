Szerdán 18 órakor játssza le a Magyar Kupa-elődöntő visszavágóját a Városi Sportcsarnokban a Kaposvári Női Röplabda Club a Swietelsky-Békéscsaba ellen.

Nincs könnyű helyzetben a KNRC, hiszen az odavágó első szettjében egyértelmű volt a csabaiak fölénye, simán produkáltak egy 9–0-ás sorozatot, agresszíven játszottak, amire a kaposváriak nem találtak ellenszert. A második játszmát bár elrabolta a vendégegyüttes, de a folytatásban továbbra is a Békéscsaba akarata érvényesült, így 3–1-re nyerte a mérkőzést, s szerzett előnyt a kupában.

Már csak azért is lehet nehezebb dolga a somogyiaknak, mert a viharsarkiaknak sikerült vasárnap megtörnie az éllovas Vasas Óbuda veretlenségét az alapszakaszban, egész sima 3–0-ás győzelmet arattak hazai pályán. Így igencsak magabiztosan érkezhetnek a Körcsarnokba a somogyiak vendégeként.

Ám a KNRC-nek is van oka az önbizalomra, ők az újonc MÁV Előre SC-ST.Solar ellen diadalmaskodtak 3–0-ra. Mindent megtesznek a kaposváriak annak érdekében, hogy meglepjék a Békéscsabát hazai pályán.