Hatalmas küzdelem, igazi parázs csata várható szerda este a Csik Ferenc Versenyuszodában, ahol a Kaposvári VK az ősi rivális PVSK-Mecsek Füszért csapatát fogadja. A két csapatra most nemcsak a múlt, hanem a jelen miatt is rangadó vár, hiszen a KVK a tizedik, míg a PVSK a tizenkettedik helyen áll a bajnoki tabellán, de a feleket csupán két pont választja el egymástól, emiatt pedig egy igazi hatpontos rangadóról is beszélhetünk. A hazaiak természetesen szeretnék maguk mögött tartani baranyai riválisukat, de ehhez mindenképp jobb támadójáték szükséges, mint azt az előző körben, az UVSE elleni meglepő vereség alkalmával mutattak Surányi László tanítványai.

– A Pécs elleni mérkőzések mindig óriási csatát hoznak, külön presztízsük van a bajnokságban – mondta Pellei Frank, a Kaposvári VK játékosa. – Hazai medencében mindenképp nyerni szeretnénk. Nagy szükségünk van a pontokra, hiszen az előző fordulóban kikaptunk az Újpest ellen, ráadásul egy rangadón elért siker nagy lendületet adna a folytatásra.

A Kaposvári VK ezúttal sem várhatja a legjobb összeállításban a találkozót, hiszen ifjabb Berta József eltiltása még tart, valamint Vindisch Ferenc sérülés miatt nem lehet a társak segítségére.

– Sok balszerencse ér bennünket az utóbbi időben, van sérültünk, eltiltottunk, ráadásul mindketten fontos láncszemei a csapatnak, de meg kell oldanunk a pótlásukat és itthon kell tartanunk a három pontot – tette hozzá Pellei Frank.

A bajnokság őszi felében egy igen kemény, kiállításokkal színesített, férfias küzdelemben végül megosztozkodtak a pontokon a csapatok, pedig mindegyik a fél már a kezében érezhette a sikert. Ezúttal a döntetlen a kaposváriaknak lenne jobb, hiszen maguk mögött tartanák a pécsieket, de az UVSE elleni vereség miatt Juhász-Szelei Norbertéknek fontos lenne bezsebelnie a győzelmet.

– Tény az, hogy egyik csapat sincs csúcsformában – fogalmazott Török Viktor, PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője. – Az örök rivális elleni presztízsmeccsre senkit sem kell külön motiválni, mindenki nagyon felkészülten, jó erőben várja a találkozót. Amolyan „hatpontos” mérkőzés lesz, számunkra különösen fontos, mert szombaton az OSC-hez utazunk, és azt nem kell mondanom, hogy ott nem mi vagyunk az esélyesek. Igaz, Kaposváron nem sikerült nyernünk az utóbbi időben, de azt mondom, most minden lehetséges, még az is, hogy elhozzuk a három pontot.