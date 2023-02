Két olyan együttes találkozott egymással vasárnap délután a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Cseri úti sportcentrumában, mely igen hasonlóan kezdte a bajnokság tavaszi felét. Az érdiek és a kaposváriak is egy-egy vereség, illetve győzelem után várták a 23. játéknapot, melyen a somogyi zöld-fehérek szerettek volna pontot tenni az október óta tartó hazai nyeretlenségük végére. Ennek ellenére érdi rohamokkal kezdődött a találkozó, sőt Ipacs Péternek már a második percben védenie kellett miután Farkas Bálint remekül hozta helyzetbe Pál Szabolcsot, aki eltörte a labdát, így az könnyű zsákmánya volt a hazaiak kapusának. Az első vendég szöglet végén pedig szerencséje is volt a kaposváriaknak, hiszen Pál Szabolcs senkitől sem zavartatva fejelhetett, de öt méterről nem talált kaput. Az első negyed óra zavartságát követően viszont átvette a meccs irányítását a Rákóczi. A hazaiak sokat próbálkoztak, főként a bal szélről érkezetek a jó beadások, azonban ezeket rendre hárították a vendégek. Azonban hiába kerültek fölénybe a somogyi zöld-fehérek félórányi játékot követően egy hiba után jó helyről végezhetett el szabadrúgást azt Érd, melyet követően Fülöp Noel fejelt közelről a hálóba (0–1). Pár perccel később akár meg is dulázhatták volna előnyüket a vendégek, ugyanis Szabó Richárd ugrott ki remekül a leshatárról, elhúzta a labdát a kapujából kifutó Ipacs Péter mellett, azonban annyit várt, hogy a Rákóczi kapusa visszaért, s bevetődve lelopta a támadó lábáról a játékszert. A szünetig próbálta fokozni a nyomást a hátrányba kerülő Kaposvár, nem is járták távol az egyenlítéstől a hazaiak, de Kálmán Szilárd szabadrúgása után Kertész Ferenc léc fölé tolta a labdát, majd Heil Máté fejelt kevéssel a kapu fölé, így az Érdi VSE vonulhatott előnnyel szünetre.

A második félidőben folytatódott a Rákóczi mezőnyfölénye, de ez még mindig nem mutatkozott meg helyzetekben, így Horváth Rudolf, a hazaiak mestere pár perc után kettős cserére szánta el magát: Harsányi Dánielt Borbély Ákos, míg Kálmán Szilárdot Bíró Dominik váltotta. A kívánt eredményt ez sem hozta meg, sőt, egy újabb pontrúgás után megduplázta előnyét az Érd: a kaputól tizenhét méterre, kissé balról jutottak szabadrúgáshoz a vendégek, melyből Pallagi Gábor tekert a jobb felső sarokba (0–2). Ezt követően Horváth Rudolf újra kettőt cserélt, de hiába lett még támadóbb a Kaposvár az utolsó negyed órában sem tudták bevenni az Érd kapuját a hazaiak. A vendégek pedig megadták a kegyelemdöfést, miután egy védelmi hibát követően Gubacsi Zoltán elé került a labda, aki tíz méterről tekert a bal kapufa mellé (0–3). Így továbbra is folytatódik a Rákóczi rossz hazai sorozata.