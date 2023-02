Harminc páros ragadt nyilat, s küzdött meg az első helyért a Kaposvári Vikingek Darts Club Füredi úti termében, ahol nyolc pályán zajlottak a küzdelmek.

– Januárban kezdtünk egy egyéni nyílt versennyel, amit ezúttal egy amatőr páros követett – tudtuk meg Farkas Gábortól, a Kaposvári Vikingek Darts Club alapítójától. – A létszámmal elégedett vagyok, harminc páros nevezett, jobbára Kaposvárról, de Pécsről és Darányból is érkeztek dartsosok. A fő szabályunk, hogy mindenki játssza ki magát, szerezzen élményt, hiszen sokkal jobb szájízzel távoznak, ha hat-hét-nyolc meccset.

A Kaposvári Vikingek Darts Club amatőr páros versenyén előbb a két nyert játszmáig tartó csoportkörben mérték össze tudásukat a csapatok, majd ezt követte az egyenes kiesés szakasz, ahol már három nyert leg jelentette a továbbjutást. Az erőpróbán az OB I.-es Kaposvári Vízilabda Klub saját nevelésű kiválósága, ifjabb Berta József, a klub masszőrével, Laki Péterrel alkotott kiváló párost, s végül a kilencedik helyen zártak.

– Évtizedek óta figyelemmel követem a darts világbajnokságot, ami által annyira megkedveltem a sportágat, hogy elkezdtem versenyekre is járni – mondta ifjabb Berta József, aki saját otthonába is felszerelt egy darts táblát. – A dobás teljesen más típusú, mint a vízilabdában, a dartsban még jobban kell koncentrálni rá, hiszen sokszor millimétereken múlik, hogy a tripla húszban, vagy éppen a tripla egyben köt ki a nyíl. Sokan nem tartják igazi sportágnak, de velük bármikor szívesen vitába szállok, mert iszonyatosan megterhelő, de az sem mellékes, hogy minden ilyen összejövetel remek a hangulat.

Ahogy a Kaposvári VK játékosa is említette a hangulatra egyáltalán nem lehetett panasz a Vikingek újabb versenyén, melyen az első helyet végül Knittel-Keserű páros szerezte meg a Sápszky-Lázár duó előtt. A bronzcsatát pedig a Csendes-Makai kettős nyerte.