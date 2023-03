Két győztes mérkőzéssel a hátuk mögött utaznak Bicskére a kaposvári labdarúgók, hogy a Fejér vármegyei városban is folytassák sorozatukat. Ez azonban nem lesz könnyű feladat, hiszen a bicskeiek november óta nem kaptak ki hazai pályán, sőt időközben még a listavezető Tatabánya skalpját is felakaszthatták az előző héten átadott, felújított klubszékházuk falára. Gál Mátyásék viszont azon dolgoznak, hogy a Rákóczié ne kerüljön oda, s folytatódjon a zöld-fehérek győzelmi sorozata.

– A győzelem mindig nagy motivációt ad számunkra – fogalmazott Ekker Milán, a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgója. – Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt a nyerő szériát tartani tudjuk és Bicskéről is sikerüljön elhozni a három pontot. Egy nagyon jó iramú mérkőzésre számítok, mivel idegenben jobban szerepelünk.

Ekker Milánnak fontos szerepe volt abban, hogy a Rákóczi az előző fordulóban végre otthon tartotta a három pontot, amire október óta nem volt példa. A Mór ellen ugyanis az újabban újfent a támadóharmadban szerepet kapó játékos gólja döntött.

– Természetes örülök, hogy az én gólommal sikerült hazai pályán is nyerni, nagyon fontos volt nekünk ez a győzelem – tette hozzá Ekker Milán, akit arról is kérdeztünk, milyen érzés számára, hogy újra a csatársorban szavaz számára bizalmat a kaposváriak szakmai stábja.

– Jól érzem magam a támadószekcióban, nagy önbizalmat ad, hogy gólokkal tudom támogatni a csapatot – mondta a korábban Zalaegerszegen és Nagykanizsán is szereplő játékos.