– Az egyesületünknek az őszi szezonban is volt már egy adománygyűjtési akciója, így ebből kifolyólag szerettünk volna egy hagyományt teremteni, hogy akkor a tavaszi idényre is kellene valami csodásat alkotni – mondta Bukovics Diána, a KVK utánpótlásedzője. – Nézegettük a civil szervezeteket és végül a Borostyánvirág Anyaotthonra esett a választásunk. Nekik szerveztünk gyűjtést és kértük meg az utánpótlás szülőket, a felnőtt játékosokat és az ellenfelet is, akivel épp mérkőzést játszottunk, próbáltuk a rádión keresztül is elérni az embereket, illetve a közösségi oldalakon.

Ötven kilogramm liszt, harminc liter olaj, valamint harmincöt kilogramm cukor gyűlt össze és különböző egyéb termékek.

– Különös figyelmet fordítottunk a higiéniai termékekre, mind a nőknek, mind akár a csecsemőknek – folytatta Bukovics Diána. – Nagyon sikeres volt ez az akció, nagyon sok támogatást kaptunk különböző cégektől. A folytatással úgy állunk, hogy nem szeretnénk megállni és továbbvinnénk ezt a nemes szándékot, illetve az utánpótlásainkat is erre szeretnénk tanítani. Mert nem csak az volt a cél, hogy jótékonykodjunk, hanem az is, hogy példát mutassunk a gyerekeknek.

– Nagyon jókor jött és nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, nagyon jól jön a tartós élelmiszer, a higiéniai termékek, nagy szüksége van az intézménynek erre, hogy a családokat megfelelő színvonalban tudjuk látni – emelte ki Bíró Dániel, a Borostyánvirág Anyaotthon vezetője.