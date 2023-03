A somogyi együttes ebben az évben az egyik legnehezebb ágra került, először a nyolcaddöntőben nagy csatában, öt játszmában múlta felül a Vasas fiókcsapatát, majd a következő körben a tavalyi döntős Balatonfüreddel szemben aranyszettben harcolta ki a továbbjutást. Az elődöntőben aztán a Swietelsky-Békéscsaba már nagy falatnak bizonyult Vincent Lacombe tanítványai számára, akik így a Nyíregyházával játszanak majd a harmadik helyért vasárnap 16.45 órakor, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban.

– Nem volt könnyű sorsolásunk, így már a négy közé jutásunk is nagy büszkeséggel tölt el – mondta Rády Boglárka, a KNRC liberója, aki nagy izgalommal várja a Fatum-Nyíregyháza elleni bronzmérkőzést. – Egy ilyen esemény mindig hatalmas motiváció egy sportoló életében, és óriási erőt ad nekem, hogy ilyen fiatalon a részese lehetek. Remélem, hogy a befektetett munkánk meghozza a gyümölcsét. Alapvetően fiatal gárda vagyunk, ezáltal motivált és sikerre éhes a társaság, de vannak tapasztalt játékosaink is. Jól tudunk együtt dolgozni és minden mérkőzésbe úgy állunk bele, hogy nincs lehetetlen, így lesz a Nyíregyháza elleni bronzmérkőzés során is a Magyar Kupában.

A Kaposvári NRC csapatkapitánya, Gyimes Zsófia elmondása szerint fizikálisan, taktikailag és mentálisan is nagyon készültek a nyírségiek elleni meccsre, tudják, hogyan tudják legyőzni a riválist, hiszen ezt a bajnokságban egyszer már megtették, de nem számítanak könnyű összecsapásra. Tőlük ugyan már az is nagy eredmény, hogy bejutottak a legjobb négy közé, de nem elégednek meg ennyivel.

A Kaposvár és a Nyíregyháza az idei szezonban eddig két alkalommal játszott már egymással, a következő hetekben pedig, a vasárnapi mérkőzést követően még minimum háromszor lépnek pályára egymás ellen. A két lejátszott találkozó alatt a kaposváriak 169 pontot szereztek, míg a nyírségiek 171 egységet termelt, tehát hasonló erőket képvisel a két klub egymáshoz viszonyítva.