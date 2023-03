A balatoniak a Thüringerhez és a Nykobinghez hasonlóan a selejtezőből jutottak a legjobb nyolcig, ám ez az Herning-Ikasthoz hasonló játékerőt képviselő klubbal még nem találkoztak. A dánok egyetlen hazai vereséggel huszonhárom forduló után harmadik helyen állnak a hazai pontvadászatban az Odense és a Esbjerg mögött, a siófoki találkozóre egy Skanderborg elleni győztes hazai bajnokival hangoltak (35-24), melyen Mortensen volt az MVP, kilenc lövésből elért nyolc góllal. Az Európa Ligában pedig az egyetlen olyan klub, mely mind a hat csoportmeccsét megnyerte, pontveszteség nélkül jutott a legjobb nyolcba! Nem csak szimplán győztek, ők dobták a legtöbb gólt (189) ráadásul plusz negyvenkettes gólkülönbséggel zártak, ami átlag hétgólos győzelmeket jelent! A két norvég légiós közül Bakkerud huszonnyolc, Skogrand húsz, a dán válogatottak közül Friis huszonhat, Scaglione huszonhárom találattal keserítette az ellenfeleket.

Nem csak támadásban, védekezésben is remekeltek a svéd válogatott kapus Ryde vezetésével, aki öt találkozón lépett pályára és ezeken 49 védést mutatott be 128 lövésből, ami 38,3%-os teljesítmény. Az Ikast kapta a hat csoportmeccsen a legkevesebb gólt, viszont ebben a „műfajban” csak minimálisan voltak jobbak a Siófoknál! – Bízom benne, hogy kicsit kevésbé fognak jól játszani, vagy mi fogunk nagyon jól játszani – mondta a szezon végén Budaörsre távozó Debreczeni-Klivinyi Kinga. – Nehéz lesz ellenük, gyors csapat, nagyon kell figyelnünk a támadásokra, hogy pontosak legyenek a befejezések, mert ha hibázunk egyből ránk fognak rohanni.

Az utóbbiaknak nagyon fontos, hogy előnyt szerezzenek a visszavágóra, mert ebben a szezonban 12 bajnokin és a három Európa Liga mérkőzésből mindössze egyet bukott ellenfelük saját közönsége előtt, a Viborg ellen (24-28), március nyolcadikán.

– Az Ikast magas szintet képvisel, tele nemzetközileg elismert játékosokkal és dán válogatottakkal – mondta Uros Bregar az SKC trénere. – Örülök, hogy velük játszunk, talán a legerősebbek a sorozatban. Nehéz lesz, mindannyiunknak száz százalékot kell nyújtanunk, hogy nyerni tudjunk. Nagyon szeretném, ha a játékosok és a szurkolók is élveznék ezt a meccset.

A dánok vélhetően ennyire nem örülnek a siófokiaknak, hisz nincsenek jó élményeik róluk, a legutóbb például a balatoniak ütötték el őket 2021-ben az Európa Liga döntőtől hosszabbításban (36-34), miután a rendes játékidőben döntetlenre végeztek (31-31). Erre azért a dán oldalon Ryde, Bakkerud, Brandt, Hougaard, Vilde Johansen, Simone Petersen, Skogrand és Scaglione is jól emlékezhet, hisz már akkor is a csapat tagjai voltak, melyet szintén Kasper Christensen irányít. Az utóbbi a klub honlapján arról beszélt, hogy ez egy másik Siófok lesz, amelyikkel két éve találkoztak az Bajnokok Ligája szintű együttes volt, ez a mostani már egy fiatalabb csapat, a külvilág számára kevésbé ismert játékosokkal. – Természetesen mi vagyunk a favoritok – nyilatkozta Kasper Christensen.

Siófoki oldalon nincs ekkor stabilitás Zovko edző akkori keretéből, Csapó mellett, Juhász, Such és Papp Nikolett azok, akik most is a csapat tagjai, az utóbbi tíz lövésből elért négy góllal járult hozzá a döntőbe jutáshoz, ahol a Nantes már nagy falatnak bizonyult.