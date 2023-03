A legjobb nyolc közé jutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzés vár a Kometa Kaposvári KK-ra, mely a férfikosárlabda NB I./A-csoportjának 23. fordulójában Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét otthonában lép fel. A somogyiak győztes meccsel hangoltak, miután múlt szombaton hazai pályán legyőzték a Budapest Honvéd SE együttesét.

– Borzasztóan fontos volt a fővárosiak elleni találkozó, ahogy mondani szokták négypontos összecsapást játszottunk, hiszen sajnos eléggé lecsökkentek az esélyeink a felsőházi rájátszásra, s ha az alsóházban fogunk majd szerepelni, ezek a mérkőzések duplán számítanak – fogalmazott Mihályfalvi Péter, a Kometa Kaposvári KK technikai vezetője. – Jól és motiváltan kezdtünk, de a folytatásban magukra találtak a vendégek, ám így is végig a mi kezünkben volt az irányítás.



Fotós: Lang Róbert



Hosszú idő után újra ott lehetett a többiekkel a csapatkapitány, Krnjajski Borisz.

– Sokat jelentett mindenkinek, hogy újra mezt húzhatott, hiszen Borisz az egyik „legmunkásabb” játékosa a csapatunknak – tette hozzá. – Nagyon vártuk már a visszatérését, talán ő a legjobban, de oda kellett figyelni arra, hogy ne siettessük a dolgokat, s itt ki kell emelni Fekete Judit gyógytornász, Horváth Tamás gyúró és dr. Palka Gergely csapaorvos kiváló és áldozatos munkáját. Nagy szerepet játszottak abban, hogy a kapitányunk ilyen formában tudott visszatérni. Azért is fontos volt a jelenléte, mert Sebastian Arist – sérülés miatt – hamar elveszítettük, egyelőre még kérdéses, hogy a KTE ellen pályára tud-e lépni a dán karmester.

Legendásan nagy meccseket játszanak a kaposváriak a Kecskemét ellen, így volt ez az odavágón is, miután a vendégek, hosszabbítás után, három ponttal nyertek.

– Hosszú esztendők óta nagyon nehéz játszani ellenük, mert okosan kosárlabdázó, rutinos együttes – hangsúlyozta Mihályfalvi Péter. – Biztos vagyok benne, hogy most is szoros lesz a találkozó, de bízom benne, hogy nyerünk. Amiben jobbak vagyunk, s amivel föléjük tudunk kerekedni, az a gyorsaság.