A legutóbbi bronzérmes, az Európa Ligában is érdekelt Balatonfüredre nem vár könnyű feladat, remek formában van a HSA NEKA, mely három győzelemmel – Sport36–Komló, CYEB–Budakalász, HÉP–Cegléd – a háta mögött várja ezt az összecsapást, ráadásul a Krakovszki testvérek, Bence és Zsolt bemutatkozhattak a magyar válogatottban, melynek keretében Palasics Kristóf is ott volt. Nem csak ez ad optimizmusra okot, hanem az a tény is, hogy Sótonyi László tanítványai már idegenben is képesek arra a teljesítményre, amire hazai pályán, óriásit léptek előre a legutóbbi szezonhoz képest! Akkor újoncként tizenhárom találkozóból mindössze egyet nyertek meg egy döntetlen mellett, míg ebben a kiírásban nyolc meccsen nyolc pontnál járnak idegenben!

Mindezek nagy csatát ígérnek, főként, ha a bogláriak azzal a mentalitással lépnek pályára, mint tették a két együttes őszi meccsén, melynek megnyeréséhez igen közel álltak, hisz öt perccel a vég előtt még kettővel mentek. A végét azonban elrontották, Hornyák és Kemény révén fordítottak a fürediek és egy időntúli Krakovszki Bence hétméteres kellett a pontmentéshez (23–23), ami így is remek eredmény volt tőlük. A tizennyolc éves Kovács Tamás számára bizonyára örök emlék marad mindez, hisz ez volt a bemutatkozó meccse az élvonalban, rögtön hat góllal! Az akkor pályára lépők közül, a négyet dobó Fekete fog hiányozni Sótonyi László keretéből.

A fürediek oldalán nem ilyen jó a helyzet, otthon egymás után öt vereségnél járnak, utoljára sikernek a saját közönségük előtt tavaly decemberben örülhettek, igaz, akkor nagy skalpot szereztek, a Fradiét! Kikaptak azóta Magyar Kupa–meccsen a HE-DO B. Braun Gyöngyöstől (26–30), bajnokin a Telekom Veszprémtől (20–41) és az OTP Bank-PICK Szegedtől (24–25), Európa Liga találkozón a horvát RC Nexétől (28–31) és a portugál Sporting CP együttesétől (25–31).

A nemzetközi kupában nem igazán ment nekik, a hatos csoportjuk utolsó helyén végeztek a tíz meccsen szerzett három ponttal, a bajnokságban sem vitézkednek, az eddigi tizenhét forduló alatt már hétszer kikaptak és kétszer ikszeltek, a legutóbbi szezonban összesen volt ennyi vereségük, döntetlenjük! Igaz, sok változás történt náluk a játékoskeretben, így várható volt, hogy a legutóbbi eredményt nem fogják tudni megismételni.

A kéthetes válogatott szünet előtt a Fejér-B.Á.L. Veszprém otthonában játszott György László együttese, ahol a második félidőben végig vezetve magabiztos sikert arattak (26–31) Szmetán kilenc góljával, akinek nem volt rontott lövése! Hornyák is jól teljesített, hétig jutott tizenegy kísérletből, igaz, öt hetesből kettőt elrontott, a nemzeti csapatban is bemutatkozó Andó pedig kilenc védésig jutott. Nem lépett viszont pályára Szöllősi és Milanovic sem, akik az őszi boglári találkozón három–három gólt lőttek, ők a HSA NEKA elleni találkozót is kihagyják, ami az előbbi malmára hajtja a vizet, de Gostovic és Németh Balázs játéka is kérdés.