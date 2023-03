A Kaposvár és a Nyíregyháza már negyedjére találkoztak az idei szezonban. Volt is miért revansot vennie a somogyiaknak, hiszen a Magyar Kupa bronzcsatájában épp a nyírségiek hódították el előlük a bronzérmet.

Kicsit idegesen kezdtek a vendégek, míg a hazaiak nagyon magabiztosak voltak és a sáncmunkájuk is remekül működött. A Fatum rendre három-négy ponttal is ellépett az ellenfelétől, míg a KNRC-nek maximum csak egy egységgel sikerült, ezáltal kisebb hullámvölgybe is került, s nem játszott akkora lelkesedéssel. Hat ponttal le voltak maradva a kaposváriak, ám 22–21-re fel tudtak zárkózni a végjátékban, hatalmasat küzdöttek, de végül a Nyíregyháza húzta be a szettet.

A nyírségiek a következő játszmára is vitték magukkal az agresszivitásukat, így hasonló volt a felállás, mint az előző etapban, ismét több hibával játszott a Kaposvár eleinte. Aztán feljavult a somogyiak játéka, újra lelkesen játszottak, 12–12-nél pedig egyenlő volt az állás. Ám a nyíregyháziak továbbra is szerencsésebben jöttek ki a labdamenetekből és határozottabbak voltak támadásban. Így a vendégeknek nem sikerült időben felzárkózni a véghajrában, s már 2–0-ra vezettek a hazaiak.

A harmadik etap már sokkal szorosabb, kiélezettebb volt, fej-fej mellett haladtak a csapatok hosszú labdamenetekkel. Azonban 15–13-nál elhúzott két ponttal a Fatum, azelőtt pedig egy egységnél nagyobb különbség egyszer sem alakult ki a játszmában, ezért Vincent Lacombe magához is hívta tanítványait. Ami nem igazán segített, hiszen javarészt a nyírségiek akarata érvényesült a továbbiakban. Ám fel tudott zárkózni a Kaposvár 18–17-re, 19–19-nél pedig egyenlő volt az állás, s át is vették a vezetést a vendégek. Először volt olyan a mérkőzés során, hogy a somogyiak álltak jobban húsz pont után, már hárommal mentek. De 22–22-nél ezúttal a Fatum egyenlített, majd szettlabdát szerezve le is zárta a találkozót 3–0-ra, ezzel előnyt szerzett a negyeddöntő párharcában.

Fatum-Nyíregyháza–Kaposvári NRC 3–0 (–23, –20, –23)

Nyíregyháza, Continental Aréna, 250 néző. Vezette: Halász, Bátkai-Katona.

Fatum: Leban (22), Lászlop (7), Jurdza (15), Belova (4), Cepni (8), Kovács-Francesco (3). Csere: Tóth (liberó), Cicic (-). Vezetőedző: Tomas Varga.

KNRC: Godó (5), Gyimes (6), Maggioni (2), Szedmák (13), Bodovics (5), Ubavic (12). Csere: Radnai (liberó), Hegyi (-), Rády (-), Renko-Ilic (4). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Tomas Varga: – Örülök, hogy a Continental Arénában játszhattunk ismét, ezt a boldogságot a játékosokon is látni lehetett. Örülök a mai győzelemnek, kicsit idegesen kezdtünk, de ez a rájátszás kezdete miatt érthető. Dolgozunk tovább és vasárnap jön a második mérkőzés.

Vincent Lacombe: – Ezen a mérkőzésen nem pörögtünk fel eléggé a play-off ritmusára, nem ez a rájátszás szintje. El kell döntenünk, hogy feltett kézzel játszuk végig a meccset vagy harcos oroszlánként megyünk fel a pályára.