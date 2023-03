BFC Siófok – FC Ajka 0–2 (0–1)

Siófok, Városi Stadion, 200 néző. Vezette: Nagy R. (Tőkés R., Szabó D.).

Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Vágó, Varga B. – Varjas, Szakály A. (Pataki, 78.p.) – Major (Dénes, 60.p.), Hegedűs M. (Farkas B., 60.p.), Kerezsi (György, 88.p.) – Horváth P. (Volter, 78.p.). Szakmai igazgató: Dragan Vukmir.

Ajka: Horváth D. – Szűcs K., Jagodics B., Kenderes, Présinger – Tajthy, Csizmadia (Nagy B., 85.) – Sejben (Zsolnai R., 60.), Berzsenyi (Gyuris, 60.), Gaál (Rabatin, 60.) – Szarka Á. (Molnár M., 79.). Vezetőedző: Jeney Gyula.

Gól: Kenderes (43.p.), Zsolnai R. (76.p.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Szomorú vagyok, nagyon szégyellem magam a mai teljesítményünk miatt. A legnagyobb probléma, hogy kedvetlenek voltunk, nem küzdöttünk. Az ellenfélnek nem volt nagy helyzete, mindkét gólunkat egyéni hibából kaptuk.

Jeney Gyula: – Pontosan azt kaptuk az ellenféltől, amire számítottunk, tudtuk, hogy a Siófok mit fog játszani, erre készültünk is. Szerencsénk volt azzal, hogy az első félidő végén gólra váltottuk a rögzített szituációt, mert megváltozott a játék képe, a hazaiak agresszívabbá váltak, nagyobb területek nyíltak előttünk. Tudtam, ha a cserékig kihúzzuk, akkor nem kerülhetünk bajba, mert a kispadról is minőségi játékosok szállnak be, s még dominánsabb futballt tudunk játszani, aminek jelenleg nehéz ellenállni az NB II-ben.