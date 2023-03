A bogláriak az elsők, akik mindössze huszonegy találatra voltak képesek a lila-fehérek ellen, akik a megelőző tizennyolc tétmeccsükön átlag 28,4 gólt kaptak! Amikor extrán védekeztek, akkor is dobtak nekik huszonnégyet, így volt ez a Praktiker–Vác elleni Magyar Kupa-meccsen, illetve a Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni bajnokin is, az Érdtől otthon például huszonhatot kaptak, úgy maradtak alul.

Nem úgy indult, hogy sima hazai siker lesz, hisz öt perc után hárommal mentek a balatoniak (0–3), akik a tizennyolcadik percben is döntetlenre álltak (7–7), ám onnantól végig vezetve magabiztosan nyertek a házigazdák a remekelő Gyimesi Kitti vezérletével, aki a szezon legjobbját nyújtotta ezzel a nyolc góllal. A bogláriak az utolsó huszonöt percben mindössze ötször találtak be, az egész második félidőben kilencszer, így nem lehetett más a végeredmény! Ez utóbbi is szezoncsúcs, ilyen kevés gólt még nem kapott a fordulás után a Papp Bálint együttese.

Nagyot fordult a világ a két csapattal, hisz az ősszel még a bogláriak nyertek öttel – a télen igazolt Bató nélkül is – a csabaiak ellen, akik hat vereséggel kezdték ezt a szezont, ám most tizenkét pont áll a nevük mellett. A tópartiakról hasonló fejlődés nem mondható el, december másodika óta nem szereztek pontot, csak kikapnak, ezúttal kilencedszer.