Az óraállítás és a távolság rányomta a bélyegét a Székesfehérvár nagyatádi vendégjátékára az NB II. Asztalos Lajos csoportjában rendezett sakkmérkőzésére. A vendégcsapat ugyanis eléggé tartalékos összeállításban érkezett a találkozóra. A hangulat nem volt igazán békülékeny, ugyanis mindössze egy gyors döntetlen született. A Fejér vármegyeiek jól tartották magukat, de a nagyobb rutin, illetve tudás végül diadalmaskodott. A hátsó táblák most hozták a kötelező győzelmeket Bocska János, Gyugyi Péter és Ferencz Miklós is győztesen állhatott fel a tábla mellől. A többi táblán a fehérvári játékosok továbbra is jól tartották magukat, de az időellenőrzés meghozta az újabb eredményeket. Az első táblán Matko Ognjen játszotta túl ellenfelét, majd egy időzavaros partiban Molnár Aurél diadalmaskodott. Néhány döntetlen mellett két játszmát ugyan fel kellett adni, de Kőnig Balázs hozta a csapatnak az utolsó győzelmet is.





A mérkőzés érdekessége, hogy nyolc táblán is eldőltek a játszmák és mindössze négy végződött döntetlennel. A vendégek összeállítása alapján megállapítható, hogy a hazai győzelem teljesen megérdemelt volt. A többi eredmények is kedvezően alakultak, így a záróforduló előtt az atádi csapat továbbra is őrzi helyét a dobogón.

A másik két somogyi együttes, a Kaposvár és Marcali is vereséget szenvedett a nyolcadik játéknapon.

Nagyatád–Fehérvár SE 8.0–4.0

A nagyatádi győztesek: Matko Ognjen (1. tábla), Molnár Aurél (4. tábla), Kőnig Balázs (6. tábla), Ferencz Miklós (9. tábla), Gyugyi Péter (10. tábla), Bocska János (11. tábla). Döntetlent játszottak: Máthé Gáspár (2. tábla), Horváth Attila (3. tábla), Szijártó Attila (7. tábla), Szijártó András (8. tábla).

A forduló további eredményei: Kármi Pécs–Dunaújváros 4.5–7.5, Komló–Szentlőrinc 4.0–8.0, Baja–Kaposvár 7.5–4.5, Marcali–Decs 2.5–9.5.

A bajnokság állása a nyolcadik forduló után: 1. Decs 63.5 pont, 2. Szentlőrinc 59.5 pont, 3. Nagyatád 57.5 pont, 4. Baja 56.5 pont, 5. Fehérvár SE 50.0 pont, 6. Dunaújváros 44.5 pont, 7. Kármin Pécs 41.0 pont, 8. Marcali 36.5 pont, 9. Komló II. 36.5 pont, 10. Kaposvár 33.5 pont. Molnár G.