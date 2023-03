Nincs rossz passzban a BFC Siófok, mely a legutóbbi három meccsén öt pontot szerzett, a tópartiak a téli szünetet követő hat bajnokin összesen kilencnél járnak, aminél többet csak az MTK Budapest, DVTK, Budafoki MTE, FC Ajka négyes gyűjtött. A legutóbbi, Soroksár SC ellen elvesztett hazai két pont az, ami nagyon hiányzik, hisz ötvenöt percet emberelőnyben játszva ikszeltek a helyzeteit velük ellentétben maximálisan kihasználó riválisukkal. Ha korábban jön az egyenlítő találat, talán sikerül nyerni. A Soroksár ráadásul már otthon is óriási szerencsével nyert velük szemben, de talán már Tiszakécskén visszaad valamit a sors abból, amit ellenük elvett. A balatoniaknak ez lesz egymás után a negyedik idegenbeli találkozójuk – Nyíregyháza Spartacus FC (1–1), Szombathelyi Haladás (2–2), Szeged-Csanád Grosics Akadémia (0–1) és még veretlenek. Ez, illetve Farkas Balázs Kesző idei hat meccsen elért három gólja optimizmusra ad okot, miként Girsik visszatérése, amit remélhetőleg már Baloghé is követ. Úgy tűnik, a téli igazolások is jól sikerültek, egy sikeres tavasz lehetősége benne van az együttesben.



A korábbi siófokiakat – Farkas, Vólent, Zamostny – foglakoztató kécskeieknek akadnak idén gondjaik a hazai bajnokikkal; előbb kétgólos hátrányból felállva az utolsó három percben mentettek pontot a HR-RENT Kozármisleny ellen, az Aqvital FC Csákvár ellen viszont az ő kezükben volt a három pont, ami a kilencvenkettedikben engedtek kicsúszni onnan, legutóbb pedig kétgólos vereségbe futottak bele az ETO FC Győr ellen. Nagyon várnak már egy hazai győzelemre, aminek tavaly novemberben örülhettek utoljára, a Békéscsaba 1912 Előre ellen (2–0). A legutóbbi fordulóban ráadásul kikaptak Szombathelyen, ami után vélhetően javítani szeretnének. – Az egy–egy elleni párharcokban mindenképpen javulnunk kell a Haladás elleni mérkőzéshez képest, ha eredményesek akarunk lenni – nyilatkozta Klausz László, a TLC trénere a klub honlapján. – Örömteli, hogy mindenki egészséges. Motiváltak a fiúk a vasárnapi, fontos bajnoki előtt. Itthon kell tartanunk a bajnok pontokat!



Klausz László Visnka Edétől vette át az együttest, mely akkor tizennégy forduló után tizenhat ponttal állt. Az új trénerrel tizenkét találkozón eddig tizenöt pontot szereztek, akkor a tizenötödik, most pedig a tizennegyedik helyen állnak. Jelenleg kilenc pontra vannak a kiesésétől, négyre az osztályzótól, vagyis minden egységre nagy szükségük lenne, ami persze a somogyiakra is igaz.



Jól megy a Siófoknak a Tiszakécske ellen



A két klub első meccsét Siófokon játszotta egymással 1997 augusztusában, ami 2500 néző előtt a Posza – Kovács B., Bimbó, László – Juhász, Győri, Sallai (Szabadi) Perger – Soós, Pest K. (Ördög), Szabó Z. (Hanák) összetételű hazai együttes sikerét hozta. Keszei Ferenc cseréje, Ördög volt a meccs embere, aki csereként beállva két gólt szerzett, amivel hatalmas szerepe volt a hátrányból elért (0–1) győzelemben (3–2). A tavaszi, kécskei bajnokijuk döntetlen lett, azon már Nagy László dirigálta a vendégeket, akik Pest Roland góljával vezettek, ám be kellett érniük egy iksszel (1–1). A két klub statisztikájában ezen az említett két első osztályú meccsen kívül hat másodosztályú is szerepel, melyből mindössze egyet tudtak nyertek a kécskeiek. Az előző négyből három kikaptak, míg legutóbb Siófokon sikerült egy gól nélküli döntetlent elcsípniük.