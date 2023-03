A harmadik negyed eleje a szabolcsiaké volt, Pipiras két hármast is értékesített, ám egy labdaszerzés után Brown szolgálta ki előzékenyen Parsonst és Krnjajski ziccere is utat találta a gyűrűbe, így visszaállt a megnyugtató előny. Brown továbbra is kiválóan dobott kintről, az amerikai irányító hét dobásából hat volt pontos, ráadásul Gabric is bevágott egy trojkát, ami azt jelentette, hogy 75–54 állt az eredményjelzőn a zárószakasz előtt. Az utolsó etapot egy 15–1-s rohanással kezdték a nyíregyháziak, a túl oldalon valahogy semmi sem akart összejönni. A lehető legjobbkor jött Hughes centerakciója, mely megtörte a rossz sorozatot. Ezután Krnjajski és Parsons duplát szerzett, s ezzel újra elhúztak a Kometa kosarasai. Az utolsó két percben már csak a végeredmény volt kérdéses, a hazaiak győzelme már nem forgott veszélyben.

Kometa Kaposvári KK–Hübner Nyíregyháza BS 86–70 (25–11, 23–19, 27–24, 11–16)

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 850 néző. Vezette: Tőzsér Dénes Kelemen, Györfy Rúben, Kapusi Gábor.

Kometa Kaposvári KK: Brown (33/18), Halmai D. (4), Parsons (15), Gabric (14/3), Hughes (10). Csere: Puska B. (1), Hendlein R. (4), Krnjajski (5), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

Hübner Nyíregyháza BS: Perry (9), Kiss B. (-), Bazsó (9/6), Pipiras (11/9), Copes (16). Csere: Kone (13), Bonifert (2), Szobi (4), Kass (-), Dickerson (-), Fazekas (6). Vezetőedző: Darko Radulovics. Másodedző: Alberto Ona.

A mérkőzés alakulása

2. perc: 4–0, 4. perc: 6–2, 8. perc: 19–7, 10. perc: 25–11, 12. perc: 30–16, 14. perc: 36–20, 17. perc: 41–26, 20. perc: 48–30, 24. perc: 55–38, 27. perc: 63–44, 30. perc: 75–54, 33. perc: 76–62, 37. perc: 81–70.