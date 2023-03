Debreczeni-Klivinyi Kinga 2021 októberében érkezett a Balatonhoz, ahol aztán sikerült újra felépítenie magát. Másfél év után úgy döntött, hogy családi okok miatt távozik a klubtól.

– Először is szeretném megköszönni az egyesületnek, hogy lehetőséget adott nekem a szülésem és a válloperációm után arra, hogy újra magas szinten kézilabdázzak – hangsúlyozta Debreczeni-Klivinyi Kinga. – Siófokon minden adott volt ahhoz, hogy visszanyerjem a régi formámat és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Nagyszerű közösségbe kerültem, újra behívtak a válogatottba és visszakerültem a nemzetközi kézilabda körforgásába. Az előbb említettek alapján szívesen maradtam is volna, viszont van egy másik oldal is. Az elmúlt másfél év mentálisan nagyon sokat kivett belőlem, hogy minden nap több száz kilométert kell utaznom és ezáltal sokat vagyok távol a kislányomtól. Vannak sportszakmai és magánéleti szempontok, a döntésem meghozatalakor az utóbbi nyomott többet a latban. Most viszont még nincs itt a búcsú ideje, épp ellenkezőleg. Rengeteg feladat és lehetőség áll előttünk az idei szezonban és én azzal az érzéssel szeretnék távozni Siófokról, hogy mindent kiadtam magamból.