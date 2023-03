A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia növendékei mind technikailag, mind mentálisan kiemelkedtek súlycsoportjukból. Edmond az 55 kilogrammosok mezőnyében meglehetősen akciódúsan birkózott, hiszen a döntőig vezető úton PEAC-os és tatabányai riválisát is 10 pontos különbséggel, azaz technikai tussal verte meg. Az első helyért az ukrán Volodymyr Marchenkót 9:5 arányban győzte le. Remek eredmény ez a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület (edzői; ifj. Módos Csaba és id. Módos Csaba) kiválóságától, hiszen a válogató a fővárosi kötöttfogású birkózók nagy sikerét hozta; a tíz súlycsoportból nyolcban aranyérmet szereztek. Edmond az akadémián készül az U23-as valamint felnőtt versenyekre, no és az áprilisban Orosházán rendezendő újabb junior válogatóra és a májusi tatabányai országos bajnokságra. Vállalja, hogy megbírkózik a fogyasztással is, és ledobja majd magáról a 3 kiló súlyfelesleget. Ugyanis a júniusi spanyolországi kontinensviadalon való részvétel lehetősége motiválja a legjobban.

Akárcsak falubelijét, Szokol Leventét is, aki egy éve a Ferencvárosnál az olimpiai ezüstérmes, Fodor Zoltán kezei között pallérozódik. Levente sem maradt adós a kitűnő teljesítménnyel Kiskunfélegyházán, méghozzá a 87 kg-osok küzdelmében. - Kemény időszakon vagyok túl, vállműtét miatt pár hónapos kihagyás után kezdtem el ismét edzeni. Kevés idő volt a felkészülésre. Ráadásul közvetlenül az alapozás után jött ez a komoly téttel bíró junior válogató - értékelt. Állítja, nem volt jó formában, ennek ellenére könnyedén verte ellenfeleit és a döntőben is meggyőzően, 11-3-ra múlta felül Maharita Alexet. Neki is még két versenyen kell nagyot alkotnia ahhoz, hogy kiharcolja az Eb-n való részvétel jogát. Az akadémián a darányi fiatalokat Cifferszky Ákos, Szabó Patrik és Martin edzi és készíti föl a versenyekre.