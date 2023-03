Az Ikast elleni párharc után újabb komoly megmérettetés vár a Siófokra Debrecenben, ahol a szezonban eddig csak a Győri Audi ETO KC tudott nyerni tavaly december harmincadikán, azóta viszont hétmeccses nyerő szériában vannak, legyőzték többek közt a dán Nyköbinget (28-27), a norvég Solát (25-21), illetve a horvát Podravka Vegetát (32-31) is.

Nagy meglepetés lenne egy balatoni továbbjutás, főként, ha hozzátesszük, hogy idegenben nem megy Uros Bregar tanítványainak, hisz a tavaly októberi, kisvárdai sikert követő kilenc tétmeccsükből egyet, a Molde ellenit (32-29) sikerült csak behúzniuk! Meglepő eredmények sorát produkáltak; elbuktak többek közt Dunaújvárosban (24-25), az MTK otthonában (32-33), ikszeltek Budaörsön (19-19). Nem a legjobb ajánlólevél és a statisztika sem nekik kedvez, hisz az utóbbi időben nem győzni járnak a cívisvárosba, aminek utoljára 2020 januárjában örülhettek ott, azóta viszont háromszor kikaptak. Ezek közt volt egy Magyar Kupa vereség 2021 áprilisában, melynek tétje csak úgy, mint most a négy közé jutás volt! Félidőben hattal mentek az akkor Zdravko Zovko irányításával Európa Liga négyes döntőt játszó balatoniak (16-10), a negyvennyolcadik percben is még négy volt a javukra, ám kilenc perccel a vége előtt egyenlítettek a házigazdák (24-24), akik végül néggyel nyertek (27-31), így oda lett a veszprémi Final Four.

A két csapat őszi siófoki bajnokija még ennél is nagyobb fordulatot hozott, huszonnyolc perc alatt kilencgólos hátrányból (10-19) győztek kettővel (28-26) a házigazdák egy szenzációs második félidőt produkálva.

Hasonló bravúros teljesítmény kellene ezúttal is a jó formában lévő, immár öt veretlen – DKKA (38-23), Podravka (32-31), Mosonmagyaróvár (28-28), Budaörs (34-23), Érd (32-21) – találkozónál járó piros-fehérek ellen, akiknek ráadásul tizenegy napjuk volt felkészülni erre a kupameccsre, miközben a Siófoknak vasárnap még Ikastban volt jelenése. Nagyon kellene egy sikerélmény Papp Nikolettáéknak, akik a legutóbbi hat találkozójukból egyet nyertek meg, ráadásul ez a debreceni - az Európa Liga kiesés és az eddigi bajnoki eredmények után - az utolsó lehetőségük arra így együtt, hogy valami maradandót alkossanak, mielőtt a játékosok nyáron elhagynák a klubot.