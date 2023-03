Az edzők választása alapján januárban Berei Krisztina és Zakor Zalán, míg februárban Kriston Kíra és Faluba Ferenc érdemelte ki a díjat. A legjobbak sportszervásárlási utalványt és ajándékcsomagot vehettek át az MKSZ Emlék Albizottságának elnökétől, dr. Iglódi Endrétől, aki nemrég Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át, valamint Mocsai Tamástól, a NEKA ügyvezetőjétől.

A Hónap akadémistáinak értékelése:

Január:

Berei Krisztina: 99 gól/ 25 mérkőzés

Tehetséges szélsőnk sokat dolgozik, jó teljesítményt nyújt meccsről meccsre, emellett folyamatosan fejlődik,és edzője szerint meghatározó szerepet tölt be a NEKA ifjúsági csapatában. Játékával bizonyítja, hogy komolyabb feladatokra is készen áll.

Zakor Zalán: 76 gól/34 mérkőzés

Három évvel ezelőtt, amikor bekerült az akadémiára, jó alkatú, de szerényebb képességű játékos volt, de edzője szerint a munkájának és a hozzáállásának köszönhetően rengeteget fejlődött az utóbbi években. Fiatalabb kora ellenére meghatározó tagja a serdülő válogatottnak, illetve a NEKA serdülő csapatának is. Támadásban és védekezésben is kiemelkedő teljesítményt nyújt, kiváló munkabírású sportoló.

Február:

Kriston Kíra: 89 gól/ 26 mérkőzés

Kitartóan, immár hosszú ideje magas szinten dolgozik, fegyelmezettsége az edzéseken és a mérkőzéseken is megmutatkozik. Komplex játékos, aki támadásban és védekezésben is igazi vezére a serdülő csapatnak, a sporthoz való hozzáállása, mentalitása példaértékű mindenki számára. A felmérések során mutatott eredményei a felnőtt mezőnyben is megállják a helyüket, szép jövő vár rá.

Faluba Ferenc: 78 gól/ 30 mérkőzés

Sérülés miatt korábban sokat kihagyott, ám a visszatérése után az egyik legdinamikusabban fejlődő játékos lett. Védekezésben sokat ment előre, a helyzetfelismerése különösen dicsérhető, bár kicsit még ennél is lehetne bátrabb. Támadásban a mostani az egyik legeredményesebb szezonja, alázata és szorgalma átlag feletti, ez mindenki számára példa lehet.

forrás: NEKA/Tompos Gábor