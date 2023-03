Ahogy a mérkőzés előtt Szőke Bálint fogalmazott, a feladat adott, három meccsből hármat kell nyerni, s akkor bejut a Kometa Kaposvári KK U20-as csapata az országos döntőbe. Ám, ha esetleg egy vereség még becsúszott volna szombat délután Sopronban, még akkor is lett volna esély a fináléra. Az együttesből az egyik kulcsjátékos, Antalics Dániel hiányzott, a fiatal center bokasérüléssel bajlódott.

Ahogy a somogyi odavágó, melyet a vendégek nyertek nagy csata után hét ponttal, a soproni meccs is óriási küzdelmet hozott. A találkozó elején a vezetés a somogyiaknál volt, egészen az utolsó percig, amikor egy triplával már a házigazda állt jobban, de Halmai Dániel egy szép ziccerrel egy pontra csökkentette a hátrányt. A második negyed hazai percekkel és kosarakkal kezdődött, aminek végén már nyolc is volt közte. Ezután szigorítottak védekezésünkön a kaposváriak, s igazi csapatjátékkal pótolták a palánk(ok) alatt hiányzó Antalics Dánielt és remek labdaszerzések után átvették a vezetést. A slusszpoén azonban ezúttal az SKC-é volt: 41–40 állt az eredményjelzőn a nagyszünetben.

A harmadik felvonást egy 11–0-ás rohanással indították a vendégek, ellenfelük nem tudott, mit kezdeni a zóna-védekezésükkel, a hatástalanított támadásokból pedig pontos akciókat vezettek. A soproniak azonban – az időkérés után – magukra találtak és pillanatok alatt szorossá tették a meccset, sőt a vezetést is átvették és kétegységnyi fórral várhatták a zárószakaszt. Mely szintén szikrázó csatát hozott, ha az egyik fél betalált, rögtön érkezett rá a válasz. Kevesebb, mint két perccel a vége előtt aztán ellépett hattal a Sopron, ám Szőke Bálint két triplájával újfent egyenlő volt az állás. Schöll csak egy büntetőt dobott be, a túl oldalon Paár Márk mindkettőt. Az utolsó támadást, tíz másodperccel a vége előtt, a házigazda vezethette, Csátaljay Barna közelije azonban leperdült a gyűrűről, így a végén a fiataljaink örülhettek győzelemnek.

Soproni KC U20–Kometa Kaposvári KK U20 74–75 (24–23, 17–17, 20–11, 13–16)

Sopron, NOVOMATIC Aréna. V.: Dr. Popgyákunik Balázs, Rokob Krisztián.

Kometa Kaposvári KK U20: Halmai D. (17), Paár M. (25/6), Szőke B. (17/9), Fehérvári Cs. (2), Hajduk A. D. (8/6). Csere: Óliás G. (-), Bogdán D. (3/3), Pucz Z. (-), Czink L. (3/3), Kárpáti L. (-) . Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

A Soproni KC U20 legjobb dobói: Csátaljay P. 22 (12), Schöll R. 20, Csátaljay B. (13/6), Flasár B. (10).

Kipontozódott: Halmai D. a 40. percben.