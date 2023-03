Nagy lépést tett a siófoki odavágón a dán Ikast a grazi Európa Liga Final Four felé a tízgólos sikerrel, a balatoniak különösen támadójátékban múlták alul magukat, melynek súlya alatt a védekezés is összeomlott. Remélhetőleg jobban kezdik a visszavágót Uros Bregar tanítványai és jobb első félidőt produkálnak, mint tették azt hét lőtt góllal az odavágón, ami negatív rekor volt tőlük, hisz nem volt még támadásban ilyen gyenge első félidejük... Koncentráltabbnak kell lenniük, mint akkor, hisz mert otthon még veszélyesebb ellenfelek, mint idegenben! Az eddigi tizenkét bajnoki és három Európa Liga találkozójuk közül egyszer kaptak ki az IBF Arénában, a Viborggal szemben március nyolcadikán. Ezen a tizenöt találkozón átlag huszonkilenc gólt értek el, a Viborg úgy nyert néggyel, hogy huszonnégy gólon tartotta ellenfelét, vagyis valami hasonló kellene a balatoniaktól is.

Szerettünk volna úgy utazni a visszavágóra, hogy a párharc ennél sokkal nyitottabb – nyilatkozta Uros Bregar a klub honlapján. - Az első mérkőzés azonban nem úgy sikerült, ahogyan azt elterveztük. Tudjuk, hogy az esélyek nem mellettünk szólnak, de nem adjuk fel, a sportban bármi előfordulhat. Becsülettel fogunk küzdeni, hogy elmondhassuk, minden tőlünk telhetőt megtettünk.

Az Ikast kiváló formát mutat, a Viborg elleni vereség után nyertek a Copenhagen, a Skanderborg a Siófok és legutóbb szerdán a Ringköbing otthonában is (21–32). Az utóbbi találkozón a balatoniak ellen nyolcig jutó Bakkerud ismét remekelt, hét gólt dobott, aki mellett Friis és Simone Petersen voltak a legeredményesebbek öt, illetve négy találattal. Edzőjük, Kasper Christensen szerint soha nem lehet tudni mi fog történni, de az a tíz gól jelentős előny, 99,9% százalékban biztos a grazi négyes döntőben való részvételük. A tréner szerint a Siófok jobb annál, mint az eredmény mutatott, ám ez azt tükrözi, ők milyen jól teljesítettek, különösen védekezésben, nem ajándékoztak könnyű gólokat ellenfelüknek.

A dánokkal ellentétben a balatoniak nem játszottak mérkőzést, ám remélhetőleg így is sikerült csiszolni csapata játékán Uros Bregarnak, akinek tanítványai jobban felkészülhettek Ryde kapusból, akik 45,5 százalékon védett Siófokon, illetve megtalálják az ellenszert az öt, illetve nyolc gólt jegyző Iversen, Bakkerud páros ellen védekezésben.