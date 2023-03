Gólzáporos találkozón kapott ki a Rajcic nélkül felálló, a találkozón egyszer sem vezető Siófok KC a bővebb kerettel bíró, ezúttal náluk kevesebbet hibázó FTC otthonában. Klujber remek játékát is ki kell emelni, aki tíz találatig jutott tizenkét lövésből, siófoki oldalon nem volt, aki ilyen eredményes tudott volna lenni… Uros Bregar tanítványai védekezésével sem lehetett elégedett, hisz játszottak ezt megelőzően huszonnégy mérkőzést, de még egyszer sem kaptak ilyen sok gólt. Ezt előrevetítette az első félidőben bekapott tizenkilenc is, ami szintén szezoncsúcs! Mindezek ellenére Csapó Kincső nem teljesített rosszul, hisz kilenc védéssel zárt, huszonöt százalékon védett a statisztika szerint.

Elek Gábor, a FTC trénere a lefújás követően arról beszélt, hogy a válogatott szünet után nem lehetett azt várni, hogy sziporkázzon együttese, ám azért ennél többet várt. Ez siófoki oldalon is érvényes, nem csak védekezésben támadásban is akadtak gondok, mert amikor nagyon fontos lett volna egy sikeres akció, akkor rendszerint becsúszott egy-egy hiba. Ilyen volt, amikor a vezetésért támadhattak a harmincharmadik percben (19-19), akkor még lövésig sem jutottak, eladták a játékszert… Hétgólos hátrányból (22-29) is visszajöttek háromra (27-30) tizenegy perccel a vége előtt, Csapó védése után szorossá tehették volna a meccset, de megint jött egy eladott labda és ebből egy Malestein gól (27-31) és ezzel el is ment ennek az esélye.

Az első félidőben Milosavljevic volt a legeredményesebb néggyel, a fordulás után pedig Sirián és Mavsar hárommal, a másik oldalon ebben a második harminc percben Klujber egymaga többet lőtt, mint az utóbbiak együtt, hetet.

A siófokiaknak ez a fővárosi volt hetedik idegenbeli bajnokijukon az ötödik vereségük, a vendégként megszerzett három pontnál csak a NEKA szerzett kevesebbet, mindössze egyet. Nem a legjobb statisztika, még akkor is, ha a Dunaújváros, Békéscsaba, Érd, Kisvárda négyes több meccset játszott náluk. A legutóbbi szezonban összesen volt hat vereségük a Siófok táblát elhagyva…

FTC- Rail Cargo Hungária – Siófok KC 35-29 (19-18)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 1000 néző. Vezette: Horváth Péter, Márton Balázs.

FTC: Bíró B. – Malestein 4, Klujber 10(2), Lekic 2, Cvijic 3, Bölk 3, Márton 2. Csere: Janurik (kapus), Kisfaludy 4, Stolle 2, Tomori, Papp D., Kukely 1, Szöllősi-Zácsik 4, Hársfalvi. Vezetőedző: Elek Gábor.

SKC: Csapó K. – Such 3, Papp N. 4, Debreczeni-Klivinyi 4, N’diaye, Milosavljevic 5(2), Mavsar 6(1). Csere: Herczeg (kapusok), Sirián 4, Kajdon 3, Abdourahim, Lakatos, Kojic. Vezetőedző: Uros Bregar.

Hétméteresek: 3/2(2/1), illetve 4/3(1/1).

Kiállítások: 4(2), illetve 4(-) perc.