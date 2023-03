Amúgy a mérkőzésről dióhéjban annyit: csak addig reménykedhettek a vendégek, amíg el nem kezdődött a találkozó. Merthogy igencsak egyoldalú volt a küzdelem, másképpen fogalmazva a kaposváriak a játék minden egyes elemében magasan ellenfelük fölé nőttek... A nyitó játszmában már 7–2-nél magához rendelte játékosait Fodor Antal, majd ugyanezt tette 15–7-nél is. A két csapat között ennek ellenére még tovább nőtt a különbség, köszönhetően a kubai légiós Quevedo Hernández Hermes és Baróti Árpád remek alakításainak. A folytatásban is a Fino-Kaposvár alakulata irányította a mérkőzést, s mondhatni akkor szereztek pontot, amikor csak akartak. A harmadik, utolsó játékrészben sem változott a képlet. Bár eleinte a vendég debrecenieknél volt az előny – az is igaz, hogy soha nem vezettek egy pontnál nagyobb különbséggel –, de 9–9-es állásnál látványosan megtorpantak, s a jól játszó Fino társulata kerek egy óra elteltével pontot tett a mérkőzés végére.

A hazaiaknál Baróti Árpád – akinek a nyitásai élményszámba mentek – és a kubai Quevedo Hernández Hermes duó kettő híján 30 pontot termelt, míg a másik oldalon az ex-kaposvári Bagics Balázs (Morettel egyetemben) jutott kilencig.

Folytatás a jövő héten szerdán 20 órakor Debrecenben. A reményeink szerint akkor már pont is kerül(het) a párviadal végére.

Fino-Kaposvár–Debreceni EAC 3–0 (16, 19, 18)

Kaposvár Aréna, 350 néző. Vezette: Mezőffy, Szabó P.

Fino-Kaposvár: Bartunek (3), Quevedo (14), Iván B. (7), Baróti (14), Bögöly (10), Lescay (8). Csere: Bozóki (liberó), Tóth K. (2), Hubicska (–), Zarka M. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Debreceni EAC: Tóth A. (1), Bagics (9), Kiss I. (6), Almora (6), Veres B. (3), Moret (9). Csere: Bán (liberó), Lovas (–). Vezetőedző: Fodor Antal.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–2, 10–5, 15–7, 20–10, 23–16, 25–16 (20 perc).

2. játszma: 5–2, 10–5, 15–10, 20–15, 23–19, 25–19 (20 perc).

3. játszma: 4–5, 10–9, 15–11, 20–13, 24–17, 25–18 (20 perc).

Szlobodan Prakljacsics: – Gondoskodott csapatom a születésnapi ajándékról; végig maximálisan koncentráltunk, fegyelmezetten játszottunk. Nincs megállás: már a szerda esti debreceni fellépésre készülünk.

Fodor Antal: – A házigazda kaposváriak érvényesítették a papírformát. Bár sérülések hátráltatják a közös munkát, azért Debrecenben megpróbálunk majd javítani.

További eredmények: Bp. MAFC-BME–Bp. Pénzügyőr SE 0–3 (–18, –12, –20); Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 0–3 (–21, –23, –21) – Barcikán játszották; Kecskeméti RC–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn 0–3 (–22, –26, –17).

Mindegyik párharc állása 2–0.